40 cigarettes par jour

Indonésie : l'ancien bébé fumeur se porte bien

VIDEO - A deux ans, Ardi Rizal était accroc à la cigarette. Sept ans plus tard, il est désormais non-fumeur, et se porte mieux.

Les images du petit Ardi Rizal avaient fait le tour du monde en 2010. Ce bébé indonésien de l’île de Sumatra fumait, et pas qu’un peu. Sa consommation s’élevait à deux paquets par jour, soit l’équivalent de 40 cigarettes ! Le reportage alors tourné le montrait même en train d'allumer une cigarette avec la braise de celle qu’il venait de terminer, puis enchaîner sur un bon biberon de lait…

Ces images choquantes avaient poussé les autorités indonésiennes à se pencher sur son cas. La protection de la jeunesse avait mené une enquête, révélant que le petit Ardi avait reçu sa première cigarette à l’âge de 18 mois… offerte par son père. Sous leur surveillance, les parents avaient alors décidé de le sevrer.



D’une addiction à l’autre

Malheureusement, la tâche s’est révélée plus ardue que prévu. Le jeune garçon piquait des colères terribles dès que ses parents lui refusaient une cigarette, et en compensant, il a développé une addiction à la nourriture, qui l’a rendu obèse.



Ardi Rizal à 5 ans, en 2013

Mais aujourd’hui, tout semble mieux aller pour Ardi, qui a désormais 9 ans. Il ne fume plus, ne demande plus de cigarettes, et a perdu du poids grâce à un régime à base de fruits et légumes, et de petites quantités d’aliments qui lui plaisent. Malgré son passé extrêmement précoce de gros fumeur, il semble donc mener une vie normale de garçon de son âge.