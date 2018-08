Les Américains réutilisent leurs préservatifs usagés : le gouvernement s'alarme

Laver un préservatif pour le rendre multi-usage : ce n’est pas une blague. Aux Etats-Unis, des individus auraient pris cette habitude très dangereuse. Le centre américain de prévention des maladies sexuellement transmissibles lance une campagne de prévention pour l’usage des préservatifs cet été, destiné notamment à éviter ce type de comportements.

We say it because people do it: Don't wash or reuse #condoms! Use a fresh one for each #sex act. https://t.co/o3SPayRf9m pic.twitter.com/AwkPqE9YMl