L’empathie est aussi vieille que l‘homme de Néandertal

Des hommes en peaux de bête, sales, brutaux, avec des os dans les cheveux.. Voilà l’image caricaturale que nous avons des hommes de Néandertal. Mais c’est en réalité l’empathie qui leur a permis de survivre.

Ils s’occupaient de leurs pairs blessés, quelque soit la gravité de la blessure et, surtout, de manière désintéressée. C’est le résultat d’une étude réalisée par l’université britannique de York.

Les hommes de Néandertal n’étaient donc pas des brutes par comparaison à l’homme moderne. Au contraire, la santé et le soin des malades ou blessés avaient leur place. Les techniques de soin étaient efficaces, et surtout réalisées sans arrière-pensée intéressée.

« Nos résultats montrent que les hommes de Néandertal ne pensaient pas en se demandant si les autres allaient leur rendre ce service à l'avenir, ils répondaient juste à leurs sentiments face au fait de voir l’un d’entre eux souffrir », explique le docteur Penny Spikins.

Les scientifiques se sont rendus compte que les blessés et malades continuaient à faire partie du groupe. Même si leurs facultés à participer aux taches de la vie quotidienne étaient largement réduites. Ils étaient enterrés au même titre que tout le monde avec une sépulture.

