Levothyrox : Toulouse, Paris, Marseille, les informations judiciaires se suivent et ne se ressemblent pas

Enième rebondissement dans l’affaire du Levothyrox : le procureur de la République de Marseille vient d’annoncer l'ouverture d'une information judiciaire « contre X » pour « tromperie aggravée, blessure involontaire et mise en danger de la vie d'autrui ».

Cette procédure a été confiée à un juge du pôle de santé publique du Tribunal de Grande Instance de Marseille, dont la compétence s'étend jusqu'à Lyon, où se trouve le siège du laboratoire Merck qui produit ce médicament destiné aux malades dont la thyroïde ne marche plus. Ces insuffisants thyroïdiens ont besoin de prendre tous les jours la dose nécessaire d'hormone thyroïdienne en substitution.

Nombreuses procédures judiciaires

Alors que plusieurs procédures en référé pour demander le retour de l’ancienne formule ont été déboutées, ici ou là, en raison de l’importation d’Allemagne par Merck de 400 000 boites de l’ancienne formule, d’autres procédures judiciaires « sur le fond » sont en cours.

Il en est ainsi d’une action collective pour « défaut d’information » et « préjudice d’angoisse » qui est menée elle à Lyon. Récemment, une plainte collective auprès du tribunal de grande instance de Paris (TGI), saisi en référé, a été renvoyée au TGI de Lyon.

Une affaire bien mystérieuse pour les médecins

L’affaire du Levothyrox a commencé après le changement de formule, en juillet dernier, où des milliers de malades ont commencé à se plaindre en commun d'effets secondaires indésirables. Au total, plus de 17 000 cas ont été rapportés à l’ANSM sur 2,3 millions de malades traités en France.

Le lien avec le changement de formule a été évoqué et une vaste enquête a été lancée alors que les pharmacologues sont bien en peine d’expliquer une telle crise au vu de ce qui s’est passé dans les autres pays, quand un changement de même nature a été fait.

Du mannitol et de l’acide citrique à la place du lactose

Ce changement de formule a consisté à remplacer le lactose, qui enrobait la lévothyroxine pour en faire un comprimé, par du mannitol. Il avait été demandé par l’Agence de médicament, l’ANSM, afin de garantir la stabilité du produit dans le temps, ce qui n'était pas le cas.

Dès l'été, les malades se sont manifestés : 5062 effets indésirables ont été classés comme graves et 14 décès ont été recensés par l'ANSM, sans qu’un lien direct avec la nouvelle formule puisse être formellement établi.

Selon une enquête de pharmacovigilance, les effets indésirables rapportés avec la nouvelle formule sont similaires en type et en gravité à ceux de l’ancienne formule, mais ils sont plus fréquents (0,75% des malades).

La nouvelle formule a-t-elle pu « empoisonner » les malades ?

Il faut attendre les analyses toxicologiques diligentées par l'ANSM et la Justice, mais sauf erreur du laboratoire Merck, cela paraît peu probable. Le mannitol et l’acide citrique qui ont remplacé le lactose ne peuvent entraîner les manifestations décrites.

On les retrouve à des doses nettement plus élevées dans de nombreux aliments, notamment les bonbons et chewing-gums sans sucre, sous les noms de code E421 et E330, ainsi que dans de très nombreux autres médicaments sans qu’aucun effet indésirable n’ait été rapporté.

Ces mêmes nouveaux comprimés de Levothyrox sont largement utilisés dans d’autres pays sans que des troubles n’aient été notifiés en aussi grand nombre.

Quelles sont les chances pour les malades lors du jugement sur le fond ?

On voit bien que plusieurs stratégies apparaissent selon les avocats : certains attaquent pour « tromperie », voire « mise en danger de la vie d’autrui », d’autres pour « défaut d’information ».

Il y a par ailleurs plusieurs juridictions possibles. Attaquer au pénal, est simple à mettre en place et il y a un bon écho dans les médias. Mais au final, les malades perdent le contrôle de la procédure au profit d’un juge d’instruction.

Les démarches peuvent être entreprises au civil : c’est plus complexe pour l’avocat qui doit présenter une démonstration argumentée en fait et en droit, mais les malades restent maîtres de la procédure et la justice civile est théoriquement plus rapide.

Une troisième possibilité est celle des juridictions administratives, qui ne concerne alors plus le laboratoire Merck, mais l’ANSM et l’Etat pour incompétence ou complicité

Au final, de nombreux malades espèrent la création d’une commission nationale d’indemnisation pour les victimes comme en Israël où, dans une affaire concernant un changement d’excipient du Lévothyrox, un accord amiable vient d’être conclu après une phase judiciaire.