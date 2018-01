Crise de l’ANSM

Levothyrox : des effets secondaires "inédits en nombre"

L’ANSM vient de publier un point d’actualité de l’enquête nationale de pharmacovigilance sur le Levothyrox. Il confirme les premiers résultats. Les effets secondaires ne sont pas inhabituels en type, mais ils le sont en nombre : 0,75% des malades ont été concernés et l’agence ne sait pas pourquoi.

Depuis le changement, fin mars, de la formule du Levothyrox par le laboratoire Merck, des milliers de patients ont fait part d’effets indésirables pénibles ou insupportables, sur les 3 millions qui en prennent.

Pour mémoire, ce changement de formule ne concerne que les « excipients », les produits inertes du comprimé, et visait à répondre à une demande de l’Agence du Médicament qui voulait assurer la stabilité du médicament. L’ANSM a publié le point d’enquête sur la période allant de fin mars au 15 septembre 2017 ont été publiés le 10 octobre 2017.

Une enquête nationale

Une enquête nationale de pharmacovigilance a été initiée par l’ANSM lors de la mise à disposition de la nouvelle formule de Levothyrox en mars 2017, afin d’analyser les signalements d’effets indésirables rapportés. Les premiers résultats de cette enquête portant sur la période allant de fin mars au 15 septembre 2017 ont été publiés le 10 octobre 2017.

La poursuite de l’enquête réalisée sur la période du 15 septembre au 30 novembre 2017 sur la base des cas enregistrés dans la base nationale de pharmacovigilance (BNPV) confirme que les effets indésirables rapportés avec le Levothyrox nouvelle formule sont similaires en type et en gravité à ceux du Levothyrox ancienne formule.

Une fréquence inhabituelle

Sur la période du 15 septembre au 30 novembre 2017, 12 248 cas d’effet indésirables ont été enregistrés dans la base nationale de pharmacovigilance (BNPV). Ils ont été analysés, en complément des 5 062 cas déjà analysés dans la période de fin mars au 15 septembre 2017. Ces cas ont été très majoritairement déclarés par les patients (90 %).

Globalement, sur l’ensemble de ces deux périodes étudiées dans le cadre de l’enquête de pharmacovigilance, le pourcentage de patients signalant des effets indésirables avec le Levothyrox est estimé à 0,75% des patients traités (2,3 millions de patients).

Des effets habituels

Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés dans les observations sont : fatigue, maux de tête, insomnie, vertiges, dépression, douleurs articulaires et musculaires, perte des cheveux. Ces effets étaient déjà rapportés avec le Levothyrox ancienne formule avec cependant une fréquence inédite et inattendue.

Depuis le début de l’enquête de pharmacovigilance, 19 décès ont été rapportés et analysés, mais il n’a pas pu être établi de lien avec la nouvelle formule de Levothyrox.

Un cas de suicide rapporté a conduit à une analyse approfondie de 79 cas de troubles à type d’idées suicidaires sur la période. Les données issues des cas ne sont pas suffisamment complètes pour permettre d’établir un lien entre les effets indésirables de troubles psychiatriques avec la nouvelle formule de Levothyrox d’après l’ANSM.

Une liaison temporelle

Parmi l’ensemble des cas déclarés, 4030 cas comportent une information sur le bilan thyroïdien, dont 1745 cas sont documentés vis-à-vis de la chronologie de prise de Levothyrox nouvelle formule et des valeurs de TSH renseignées avant ou après le changement de formule de Levothyrox. Ces 1745 cas ont fait l’objet d’une analyse détaillée. Cette dernière confirme la survenue possible (chez environ 1/3 des cas analysés) de déséquilibres thyroïdiens lors du passage de Levothyrox ancienne formule au Levothyrox nouvelle formule.

Discordance effets secondaire et déséquilibre thyroïdien

L’analyse montre également que 2/3 des patients qui déclarent des effets indésirables ont des dosages de TSH dans les normes attendues. Le profil d’effets indésirables est similaire chez tous les patients qu’ils soient en hypothyroïdie, en hyperthyroïdie ou avec une TSH dans les normes attendues.

L’analyse de l’ensemble des cas ne permet pas la mise en évidence de nouveaux effets indésirables avec le Levothyrox nouvelle formule, ni de facteurs explicatifs.

Poursuite des investigations

Les données de cette enquête de pharmacovigilance continueront à être analysées au regard de différentes investigations complémentaires. En effet, dans le cadre de la surveillance des spécialités à base de lévothyroxine, l’ANSM a lancé en octobre 2017 une étude de pharmaco-épidémiologie sur la base des données de l'Assurance Maladie. Les résultats du volet descriptif sont prévus au premier trimestre 2018. En complément, une enquête de pharmacovigilance sur les effets indésirables des autres médicaments à base de lévothyroxine disponibles depuis octobre 2017 est également en cours. Une analyse des premiers résultats est attendue au 1er semestre 2018 de manière à disposer de données suffisantes.

Au final, des malades souffrent mais, heureusement, la mise à disposition de plusieurs alternatives thérapeutiques a permis à 2/3 d’entre eux d’améliorer leur qualité de vie.

Le numéro vert d’information (0.800.97.16.53 ) est accessible du lundi au vendredi de 9 heures à 19 heures pour répondre aux questions des patients.

Pour déclarer tout effet indésirable : www.signalement-sante.gouv.fr