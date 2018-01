Tabagisme

La consommation de produits alternatifs à la cigarette amène les adolescents à fumer

E-cigarette, tabac à chiquer ou encore tabac à mâcher : chez les jeunes, ces produits favoriseraient le tabagisme un an après.

90% des fumeurs ont fumé leur première cigarette lorsqu’ils avant d’avoir 18 ans. Pour les scientifiques, il existe un véritable enjeu à comprendre ce qui peut favoriser le tabagisme chez les plus jeunes.

Des chercheurs américains viennent de publier une étude dans JAMA Pediatrics, elle montre que la consommation de produits alternatifs au tabac chez les adolescents, comme la e-cigarette, le tabac à mâcher ou à chiquer, favorise le passage au tabagisme un an plus tard.

Des produits de plus en plus populaires

10 000 adolescents âgés de 12 à 17 ans ont participé à l’étude. L’auteur principal de l’étude Benjamin W. Chaffee, explique : « nous nous sommes rendus compte que les jeunes qui ont essayé le tabac, quelque soit sa forme, avaient plus de risques de devenir fumeur par la suite ».

Les produits analysés par les chercheurs étaient le tabac sans fumée, que l’on mâche, les narguilés, les cigares et la e-cigarette. Cette dernière est de plus en plus populaire chez les jeunes, depuis plusieurs années déjà. Plus les adolescents utilisent des dérivés de la cigarette, plus ils ont de risque de devenir fumeur par la suite.

Début janvier, une autre étude publiée par le Journal of the American Medical Association montrait que les jeunes qui vapotent la cigarette électronique sont deux à trois fois plus susceptibles de devenir fumeurs que ceux qui n’ont jamais fumé la e-cigarette.

Même si elle ne contient peu voire pas de nicotine, la cigarette électronique peut induire un comportement addictif, lié au geste, qui peut ensuite conduire à la cigarette.