34 % de fumeurs sevrés

Sevrage tabagique : les emails personnalisés aussi efficaces que les médicaments

Des messages personnalisés de motivation, de soutien et donnant quelques conseils s’avèrent aussi efficaces que les médicaments pour arrêter de fumer.

Arrêter de fumer est autant psychologique que physique. Pour vaincre l’addiction, il ne suffit pas toujours de passer le cap du manque de nicotine. Les fumeurs qui tentent le sevrage en sont bien conscients, et une étude de l’American cancer society, publiée dans la revue Tobacco Control, confirme indirectement cette impression.

Les chercheurs ont analysé l’efficacité des programmes d’aide au sevrage tabagique par messages électroniques. Les applications pour téléphone mobile se multiplient, et leur efficacité potentielle semble validée, si l’on en croit les résultats de l’étude américaine.





Efficace à 34 %

Plus de 1 000 personnes prévoyant d’arrêter de fumer ont été recrutées, et réparties dans trois groupes. Dans le premier, les participants recevaient, sur les six mois de l’étude, 27 messages personnalisés ; dans le second, 3 à 4 emails personnalisés contenant des livrets d’aide au sevrage, et dans le dernier, seulement un message non personnalisé. Dans les trois groupes, les messages contenaient des liens vers des ressources d’aide au sevrage.

Et les résultats sont étonnants. Le taux de sevrage s’élève respectivement pour les trois groupes à 34 %, 30,8 % et 25,8 %. Des chiffres intéressants, que l’étude met en rapport avec le taux d’arrêt avec l’aide du Champix. Une étude publiée dans le JAMA évaluait en 2015 son efficacité à 37,8 % au bout de six mois. Des chiffres comparables à la version « premium » du service par email.

Même si l’efficacité du Champix a parfois été remise en cause, notamment sur l’arrêt à long terme, il a été réintroduit dans la liste de remboursements de l’Assurance maladie, et son efficacité contre placebo a été confirmée. Cette comparaison joue donc en faveur des applications mobiles et des services d’aide personnalisée à distance.