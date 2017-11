Santé masculine

Movember par ses organisateurs : l’union fait la MO !

Movember est l'opération de la moustache sur le mois de novembre. Mais en plus se se laisser pousser la moustache, plusieurs évènements concourent à la sensibilisation à la santé de l'homme. Mais qu'en disent ses organisateurs ?

Durant tout le mois de Novembre, le mouvement Movember espère voir grandir ses troupes. Depuis 2003, ses soutiens grandissent. Mitch, leur directeur marketing, fait le point.

Cela fait 14 ans que Movember existe. Quel chemin avez-vous parcouru depuis 2003 ?

Tout a commencé dans un pub en Australie en 2003 avec un groupe d’amis qui se sont lancés le challenge de laisser pousser la moustache et de la remettre au goût du jour. Ils ont réalisé que cela suscitait des réactions de surprise et ils ont alors décidé d’utiliser cette marque visible pour récolter des fonds, en commençant par la lutte contre le cancer de la prostate.

Au total, plus de 5 millions d’hommes (les ”Mo Bros”) et de femmes (les “Mo Sistas“) ont participé à Movember depuis le début du mouvement, dans 21 pays. Les efforts de la communauté ont permis à la Movember Foundation de financer plus de 1 200 programmes sur le cancer de la prostate, le cancer des testicules, la santé mentale et la prévention du suicide. La recherche médicale constitue l’investissement le plus important de Movember à l’échelle mondiale. L’un des constats les plus palpitants est le fait d’avoir pu progresser dans la compréhension de la biologie de la maladie pour chaque homme et le type de traitements qui fonctionneront ou non. Cela signifie que nous serons de plus en plus capables d’éviter la perte de temps et d’inutiles effets secondaires de traitements qui ne sont pas adaptés pour certains hommes.

Quelles sont les principales motivations des participants du projet ?

Vaincre la maladie. Deux fléaux sont plus spécifiquement visés : le cancer des testicules et celui de la prostate. Il y a tant à faire concernant le premier, notamment en encourageant à une autopalpation régulière pour permettre de meilleurs résultats. Nous faisons cela à travers des activités et programmes de sensibilisation et d’éducation.

Pour ce qui est du cancer de la prostate, c’est une maladie beaucoup plus complexe. Plus difficile à diagnostiquer et comprenant des options de traitement plus complexes.

Movember est-il un mouvement pour les hommes, soutenus par les hommes ?

De très nombreuses femmes participent à Movember chaque année et deviennent des ”Mo Sistas”. Elles s’inscrivent sur le site internet, créent ou rejoignent des équipes avec leur entourage, leur famille, leurs amis ou des collègues. Elles peuvent également participer en se lançant un défi sportif qui consiste à courir 30 min par jour et atteindre un objectif de distance dans le mois ou organiser un événement ou une action pour mobiliser et appeler aux dons.

Dans l’absolu, personne ne peut être contre votre combat contre la maladie, mais beaucoup de personnes ne font pas le Movember. Comment les convaincre ?

L’union fait la MO ! C’est ensemble et en nombre que nous parviendrons à faire changer les statistiques sur la santé masculine. Chaque homme est concerné. Il est essentiel de parler de sa santé, de ses problèmes et d’agir, tout comme il est crucial de continuer à financer des programmes de recherche qui peuvent sauver des vies. C’est l’objectif de Movember.