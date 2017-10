Cancers et santé mentale

Movember : une moustache pour la bonne cause

Se laisser pousser la moustache et faire du sport pour sensibiliser aux pathologies masculines, tel est le défi de Movember.

Avec l'arrivée du mois de novembre, les moustaches vont à nouveau fleurir sur les visages. Rien à voir avec une quelconque mode, c'est tout simplement le retour de « Movember » qui fête ses 6 ans en France cet année. Contraction des mots moustaches et November (novembre en anglais), Movember est un événement annuel durant lequel les hommes sont invités à se laisser pousser la moustache pour éveiller les consciences... Movember Foundation, qui se présente comme la première ONG mondiale dédiée à la santé masculine, a pour objectif de « faire de la prévention auprès des hommes de tous âges et de faire progresser la recherche en particulier sur le cancer de la prostate, le cancer des testicules, la santé mentale et la prévention du suicide ».

Trois suicides sur quatre sont le fait d'hommes

Avec plus de 11 000 décès et 200 000 tentatives par an, la France est très touchée par la question du suicide. Les hommes sont beaucoup plus nombreux à se suicider que les femmes : ils représentent trois quarts de ce type de décès. Cette surmortalité masculine est constatée dans la plupart des pays.

En plus de se faire pousser quelques poils, Movember incite les hommes à relever des défis sportifs et à organiser ou participer aux nombreux événements qui vont intervenir durant le mois de novembre. L'objectif étant de récolter des dons pour la santé masculine.

597 millions d'euros récoltés

Avec un joli succès à la clé : depuis le lancement de Movember par quelques amis australiens en 2003, le mouvement a été rejoint par 5 millions de personnes et a récolté plus de 597 millions d'euros.

Cet argent sert à financer les 1 200 programmes de recherche scientifique pour combattre le cancer de la prostate, des testicules et prévenir le suicide chez les hommes.

Pour participer, c'est simple, vous pouvez vous inscrire sur le site de Movember pour connaître les différentes activités prévues ou partager vos défis. Vous pouvez aussi faire un don directement en cliquant sur le lien suivant : https://fr.movember.com/donate