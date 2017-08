Message viral sur Facebook

Cancer du poumon : une non-fumeuse alerte sur les risques

Une femme de 30 ans non- fumeuse a publié une photo d’elle, prise le jour de l'annonce du diagnostic de son cancer du poumon métastasé.

« Lorsque vous avez un cancer, ça ne se verra pas nécessairement de l’extérieur ». Le 12 août dernier, Vicky Veness, une Britannique de 30 ans de Cheltenham, une ville située à 150 km à l’ouest de Londres, a posté une photo d’elle, souriante, sur son compte Facebook. Mais le message qui l’accompagne n’est pas léger. Il « peut être bouleversant à lire », avertit-elle.

Elle y raconte que cette photo, celle d’une belle jeune femme, souriante, a été prise quelques heures à peine avant un rendez-vous chez son médecin, au cours duquel elle a appris qu’elle était « atteinte d’un cancer du poumon de stade IV ». Soit un cancer qui a gagné d’autres organes, un cancer métastasé.

Le cancer pris pour de l’asthme

Vicky Veness s’impose pourtant une hygiène de vie impeccable, qui ne laissait en rien soupçonner l’existence d’une telle maladie. Elle est mince, sportive – elle en a même fait son métier, en devenant entraîneur personnel –, court régulièrement et mange sainement. Elle ne fume pas non plus.

Depuis 18 mois, elle souffre néanmoins de symptômes respiratoires, que ses médecins ont « balayé » en les associant à de l’asthme. Pendant un an et demi, son cancer a donc pu se développer sans être maîtrisé, jusqu’à atteindre un stade difficile à traiter, et avec un pronostic vital très défavorable.

« Les symptômes peuvent être subtils, et ne se faire sentir que de manière occasionnelle, souligne-t-elle. La morale de cette histoire est la suivante : si vous vous sentez mal pour quelque raison que ce soit, peu importe à quel point vous pensez passer pour un idiot, allez voir votre médecin, posez toutes les questions qui vous passent par la tête, et retournez-y jusqu’à obtenir les réponses dont vous avez besoin ».