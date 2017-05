Adénocarcinomes

Cancer du poumon : les cigarettes light sont aussi nocives

Les cigarettes à filtre ventilé sont aussi dangereuses que les autres. Elles favorisent les cancers du poumon situés au fond des bronches.

The Ohio State University Comprehensive Cancer Center - Arthur G. James Cancer Hospital and Richard J. Solove Research Institute

Ne vous fiez pas à leur filtre aéré. Les cigarettes « light » sont aussi nocives pour la santé que les autres. Elles seraient même responsables de la hausse de certains cancers du poumon, alerte une équipe de l’Université d’Etat de l’Ohio (Etats-Unis). Dans le Journal of the National Cancer Institute, les chercheurs appellent les autorités sanitaires à agir.

C’est au cours des années 1960 que les cigarettes à filtre ventilé sont arrivées sur le marché mondial. Leur nouveauté : quelques trous supplémentaires dans le filtre, censés rendre plus sûre la consommation. C’est en tout cas l’argument utilisé par les fabricants, pendant de longues années.





Des lésions différentes

« Ces produit sont été fabriqués pour tromper les fumeurs et les professionnels de la santé publique, et leur faire croire qu’ils étaient plus sains », dénonce Peter Shields, principal auteur de ces travaux. Pour y parvenir, les producteurs se sont appuyés sur des machines à fumer qui miment la consommation humaine.

Mais cette méthode a ses limites, rappelle l’Institut américain du cancer. « Les taux ne peuvent pas prédire combien de goudron un fumeur inhalera, parce que la façon dont la machine fume ne correspond pas à celle d’un être humain », rappelle-t-il sur son site.

L’argument des cigarettes light est d’autant plus trompeur que leur consommation est différente. Les fumeurs ont tendance à tirer plus dessus. Ainsi, « elles engendrent des lésions différentes de celles observées jusqu’à présent », explique l’Institut national du cancer (INCa). Les tumeurs se situent plus en profondeur.

Par ailleurs, la présence de trous dans le filtre modifie la façon dont le tabac est brûlé. « Cela produit plus d’agents cancérigènes, et cela permet à la fumée d’atteindre les parties profondes du poumon », explique Peter Shields.