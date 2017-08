Élaboré à base de tabac

Zika : un nouveau vaccin en développement

Pour contrer la propagation du virus Zika, des chercheurs américains ont conçu un vaccin plus performant et plus sûr. Chez la souris, il serait efficace à 100 %.

Publié le 14.08.2017 à 12h59 A A Mots-clés : zika vaccin