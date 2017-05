Bilan de l'ARS

Guadeloupe : 700 femmes enceintes infectées par Zika

L'ARS Guadeloupe dresse un bilan mitigé de son action lors de l'épidémie de Zika. Les messages de prévention n'ont pas toujours atteint les femmes enceintes.

Quelques mois après la fin de l’épidémie de Zika dans les Antilles, l’heure est au bilan. Et du côté de la Guadeloupe, les acteurs engagés dans la lutte contre le virus affichent une certaine déception.

En 5 mois, l’Agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe a recensé plus de 30 000 infections, dont 700 femmes enceintes. Une dizaine d’enfants ont également été affectés par des microcéphalies ou des malformations congénitales induites par le virus. « Comparé aux chiffres du Brésil, ce n’est pas énorme, mais c’est toujours trop », a expliqué à l’AFP Joël Gustave, le responsable du service Lutte anti-vectorielle à l’ARS.

Pourtant, l’ARS et ses partenaires se sont rapidement mobilisés et ont mené des actions de prévention et de lutte anti-vectorielle sur toute l'île. Des actions renforcées par le recrutement d’infirmiers, de gynécologues et de sages-femmes formés pour alerter les femmes enceintes sur les risques et œuvrer à la prévention, a rappelé Joël Gustave.