Diagnostics incomplets

Est-ce que cela signifie que les co-infections n’ont pas de conséquences néfastes sur les patients infectés ? D’après les chercheurs, il n’y a pas de preuve que l’effet combiné des trois maladies augmentent les symptômes et la gravité de chacune d’entre elles contractée séparément. L’étude réalisée au Nicaragua n’a par exemple pas montré de preuves dans ce sens.

Mais certains symptômes sont communs aux trois arbovirus. Zika s’exprime notamment par des symptômes grippaux, qui peuvent s’accompagner par une éruption cutanée. La dengue et le chikungunya aussi, avec en plus d’éventuelles douleurs articulaires, des saignements de nez ou de la gencive, et des hématomes.

Ces symptômes communs pourraient induire les médecins en erreur. « En fonction des méthodes diagnostiques utilisées et des intuitions des praticiens, il se pourraient qu’ils passent à côté de co-infections, estime Claudia Rückert. Cette mauvaise interprétation pourrait, elle, augmenter la sévérité de la maladie. »





Le risque de la fièvre jaune

Avec son équipe, l'expert souhaite analyser en profondeur les interactions virus-moustique lorsque l’arthropode est porteur de plusieurs agents infectieux, afin de vérifier les éventuelles modifications des virus dans ces cas-là.

Mais un autre élément les inquiète plus particulièrement : la fièvre jaune. Cette maladie, également transmise par le moustique Aedes aegypti, est beaucoup plus dangereuse. Elle touche chaque année environ 200 000 personnes, et en tue 30 000. Le vaccin est efficace, mais pour les personnes non vaccinées, aucun traitement spécifique n’existe.