Loi de la jungle

Maladie de Lyme : les renards à la rescousse

La maladie de Lyme a peut-être enfin rencontré sa némésis. La présence dans les forêts de renards réduirait le nombre de tiques infectées par la bactérie Borrelia burgdorferi.

La maladie de Lyme progresse. À la lecture des chiffres de contaminations, sans doute largement sous-estimés, elle devient un problème de santé publique. Les agences sanitaires tentent de réagir face à cette infection bactérienne pas toujours évidente à soigner, en ayant maintenant à l’esprit que pour enrayer sa diffusion, il est nécessaire de faire de la prévention, et de s’intéresser aux tiques.

Par leur piqûre, ces arachnides sont le vecteur de la bactérie désignée comme responsable de la maladie, la Borrelia burgdorferi, ainsi que d’autres encore mal identifiées. Et leur population est en augmentation dans nos forêts. Mais ces tiques pourraient avoir trouvé leur ennemi : le renard.





Intervention humaine

Plus précisément, l’animal ferait baisser le nombre de tiques infectées. Des chercheurs néerlandais ont en effet montré que plus les renards sont nombreux dans les forêts, moins les tiques sont vectrices de la bactérie ; et inversement. La diminution n’est pas négligeable : dans les zones les plus peuplées en renards, les tiques infectées récoltées sur des rongeurs peuvent être jusqu’à 20 fois moins nombreuses.

Ces résultats ont été obtenus en comparant les taux d’infection des tiques dans une vingtaine de forêts des Pays-Bas. Certaines étaient des réserves naturelles, avec des populations de renards importantes. Pour d’autres, les canidés en ont été chassés soit involontairement, lorsque des bois ont été morcelés par des activités humaines, soit volontairement, et y sont désormais pratiquement inexistants.

Ce n’est pas la première fois que cette corrélation est observée, mais dans un article publié dans la revue Proceedings of the Royal Society, les scientifiques expliquent son mécanisme.





Le renard parti, les souris dansent avec les tiques

Pour arriver à un stade reproductif, les tiques doivent procéder à trois repas de sang, qui lui permettent en particulier d’évoluer du stade de larve à celui de nymphe, puis à sa forme adulte. En forêt, les larves, en principe dépourvues de toute infection, s’accrochent au premier animal venu qui, dans ces écosystèmes, sont souvent de petits mammifères : campagnols, souris, ou autres rongeurs.

Or, ces espèces sont souvent porteuses de nombreux agents pathogènes, dont la Borrelia. Après la piqûre, les tiques sont infectées, et peuvent à leur tour ltransmettre la bactérie à d’autres animaux, et en particulier à l’homme.

Mais lorsque les renards rôdent, les rongeurs se font plus discrets, et les arachnides se trouvent quelque peu dépourvus. Ils ne dégotent pas de victime, ou se rabattent sur d’autres espèces, parfois sur des oiseaux. Des espèces moins – ou pas du tout – porteuses de la bactérie. Ainsi, mécaniquement, le taux de tiques infectées baisse.