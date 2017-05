Pr Christian Perronne

Maladie de Lyme : "Les nouvelles recommandations pourraient être publiées cet automne"

ENTRETIEN – Organisateur du congrès de l'ILADS, qui se tenait à Paris, le Pr Christian Perronne fait le point sur les avancées du plan Lyme lancé par la France.

Le 29 septembre dernier, l’ex-ministre de la Santé, Marisol Touraine, annonçait le lancement d’un plan national de lutte contre la maladie de Lyme et les maladies transmissibles par les tiques. Il prévoit une concertation multidisciplinaire pour faire avancer la recherche sur cette maladie encore mal connue, et pour revoir les protocoles de diagnostic et de traitement.

Mise en lumière par cette volonté affichée d’action, la France reçoit les 19 et 20 mai le congrès de la Société internationale de la maladie de Lyme et des maladies associées (ILADS). Il est organisé par le Pr Christian Perronne, chef du service d’infectiologie de l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches, et l’un des fers de lance de la lutte contre la maladie.

Soutenu par les associations de patients, il se bat notamment pour la reconnaissance d’une forme chronique de la maladie, de mieux en mieux acceptée mais encore controversée, et notamment réfutée par le Centre national de référence sur la maladie de Lyme, situé à Strasbourg. Pour Pourquoidocteur, le Pr Perronne revient sur les enjeux de la concertation internationale et sur l’avenir du plan Lyme.





Où en est-on de l’avancée du plan Lyme ?

Pr Christian Perronne : Actuellement, le groupe de travail avance sur les recommandations diagnostiques et sur les traitements. Une deuxième réunion a déjà eu lieu. L’élaboration du texte final va sans doute prendre un peu de temps, parce qu’il y a beaucoup de travail à faire. Le rapport, initialement prévu pour juillet, ne devrait pas voir le jour avant octobre. Mais pour l’instant, les discussions sont cordiales, et j’espère qu’elles vont avancer dans le bon sens.

J’espère aussi qu’on pourra arriver à une sorte de consensus, même si ce ne sera pas un véritable consensus, car on manque encore de données scientifiques solides dans certains domaines, au niveau du diagnostic et du traitement. Nous ne sommes pas tous forcément d’accord, mais les avis vont sans doute converger vers une approche commune. Nous n’en sommes pas encore à discuter des points les plus délicats, mais dans le pire des cas, les recommandations proposeront deux options.

Ecoutez... Pr Christian Perronne, chef du service d’infectiologie de l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches : « Ce qui se passe en France est très regardé dans le monde...» chef du service d’infectiologie de l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches : « Ce qui se passe en France est très regardé dans le monde...»

La France, par ce plan, montre-t-elle l’exemple ?

Pr Christian Perronne : Ce qui est en train de se passer en France aux niveaux politique et médiatique est très regardé dans le monde, en Europe et en Amérique du Nord notamment, parce que c’est exemplaire. Les États-Unis ont passé une loi sur la maladie de Lyme, qui reconnaît notamment la forme chronique, ce qui est une grande avancée. Mais ils n’ont pas encore constitué de groupe de travail multidisciplinaire pour revoir les recommandations, comme nous l’avons fait en France.