"Fast-track" de la FDA

Lyme : premiers essais cliniques pour un candidat-vaccin français

Valneva, une société lyonnaise de développement de vaccins, s’est vue accorder une procédure accélérée aux États-Unis pour le développement de son vaccin.

Alors que la maladie de Lyme devient un véritable sujet de santé publique, une société française, Valneva, tente de développer un vaccin contre cette pathologie difficile à soigner si elle n’est pas prise en charge à temps.

L’entreprise lyonnaise vient de recevoir une bonne nouvelle. La Food and drug administration (FDA), l’agence fédérale américaine du médicament, a accordé le statut de « fast track » à son candidat vaccin, VLA15.

« Le statut de Fast-Track de la FDA est réservé aux produits en développement ciblant des maladies graves et ayant le potentiel de répondre à un besoin médical non satisfait », explique Valneva dans un communiqué. Le but : accélérer la procédure longue et compliquée de mise sur le marché.





Phase I enclenchée

Concrètement, cela signifie que la FDA, avec qui le vaccin sera développé, consentira à des réunions plus nombreuses avec Valneva, vérifiera rapidement les données récoltées lors des essais cliniques, dont elle suivra l’évolution. Elle traitera en priorité les résultats pour son éventuelle validation et commercialisation.

La société de biotechnologie affirme avoir déjà terminé le recrutement de 180 volontaires pour l’essai clinique de phase I. Celui-ci est destiné à vérifier la tolérance et l’absence d’effets indésirables chez des volontaires en bonne santé. Cette étape devrait prendre fin au premier trimestre 2018.

Elle devrait être immédiatement suivie d’une phase II, qui vise à déterminer l’efficacité, les doses et la voie d’administration du vaccin sur une population plus conséquente, sans doute sur plusieurs centaines de personnes.