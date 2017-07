Plan national

Maladie de Lyme : les associations optimistes mais vigilantes

Plusieurs actions de prévention de la maladie de Lyme vont être mises en place dès cet été. Six mois après le 1e comité de pilotage, France Lyme est confiante.

Le nouveau protocole national de diagnostic et de soin (PNDS) de la maladie de Lyme ne verra pas le jour en juillet. Ce document doit faire évoluer le dépistage et la prise en charge de cette infection. Mais lors du second comité de pilotage du plan national sur la Borreliose de Lyme et autres infections transmises par les tiques, la Direction générale de la Santé (DGS) a indiqué que sa mise en œuvre « est prévue à la rentrée ».

La DGS a expliqué que la Haute Autorité de Santé avait réalisé une première évaluation de ce protocole co-construit avec les représentants des malades. « Ce protocole est le sujet central du plan. Sans une définition plus large des maladies vectorielles à tiques et un consensus sur l’aspect multi-symptomatique et les formes tardives persistantes, il sera impossible de former des médecins et d’ouvrir des centres plurisciplinaires », prévient Pierre Hecker, vice président de l’association France Lyme.



Des efforts consentis

Mais le retard du PNDS n’inquiète pas le représentant des patients. Au contraire, il estime que les discussions avancent bien. « Une trentaines d’experts travaillent et confrontent leurs idées pour établir le consensus 2017. Tous les aspects sont abordés. Cela demande du temps, mais c’est la garantie que les discussions sont approfondies », explique-t-il, précisant tout de même que l’association France Lyme n’acceptera pas des conclusions « au rabais ».

Néanmoins, il comprend que certaines associations, comme Lymaction, soient en colère. Ces dernières s’attendaient à des gestes et mesures concrètes pour les malades. Or, les actions promises ou déjà mises en œuvre concernent essentiellement la prévention. « En 6 mois cela a énormément avancé, c’est évident que les autorités font des efforts », juge-t-il.