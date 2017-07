Sciences participatives

Maladie de Lyme : une application pour géolocaliser les tiques

Les autorités sanitaires et l'Inra ont mis au point une application mobile pour déclarer les cas de morsure de tique à travers la France.

Assis dans l’herbe, vous n’arrêtez pas de scruter vos mollets de peur de trouver une tique accrochée en train de se délecter de votre sang. Mais si par malheur vous en trouvez une, surtout gardez la, la science en a besoin.

A partir de ce lundi 17 juillet, les personnes piquées peuvent déclarer le lieu de l’attaque de l’acarien gourmand de sang sur l’application Signalement-tiques. Celle-ci a été développée par l'Institut national de la recherche agronomique (Inra) et la Direction générale de la santé (DGS) et est disponible gratuitement sur iPhone et Android.

Cette application sur smartphone s’inscrit dans le projet de sciences participatives intitulé « Citicks », inspiré d’une initiative suisse. Elle permet de collecter des informations sur les victimes de la tique (humain ou animal), l’âge des personnes piquées, le lieu et la date. Le contexte est lui aussi à renseigner. Il sera par exemple demandé s’il s’agit d’une promenade en forêt ou encore d’un pique-nique dans un sous-bois. Ces différentes données permettront de mettre au point une cartographie des piqûres.