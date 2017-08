Sous-vêtements de super-héros

« J’en ai assez que Tony Stark et Bruce Wayne soient les seuls à disposer de super-combinaisons qui augmentent leurs performances, s’amuse Karl Zelik, ingénieur en mécanique et responsable du projet. Nous, le peuple, en voulons une aussi. La différence, c’est que je ne combattrai pas le crime, mais le risque de me froisser le dos cette semaine en essayant de porter mon enfant de deux ans. »

Les sous-vêtements ne sont en effet pas prévus pour être un dispositif médical classique, mais plutôt pour prévenir d’éventuels problèmes chez des personnes pratiquant des activités à risque pour leur dos.





Prévention professionnelle

L’avantage, rappellent les chercheurs, réside dans le fait qu’il peut être activé et désactivé selon les besoins. « Je vois beaucoup de personnes, personnel médical ou autre, dont le métier impose de rester debout ou de se baisser pendant de longs moments, ajoute le Dr Aaron Yang, spécialiste du traitement des pathologies dorsales et cervicales au centre médical de l’université Vanderbilt. Les vêtements intelligents peuvent soulager les efforts, et réduire la fatigue musculaire. »

En pleine phase de développement et de présentation du produit, les chercheurs pensent déjà à la suite. Plutôt que de devoir activer et désactiver la combinaison à chaque utilisation, ils aimeraient intégrer des capteurs qui détecteraient automatiquement l’effort, et l’assisteraient au moment opportun. Il n’est en effet pas toujours facile de prévoir quand votre enfant va vous sauter dans les bras !