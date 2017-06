Un exosquelette pour en finir avec le mal de dos

C’est la première cause d’arrêt de travail et un poison pour les victimes. Le mal de dos touche 20 % de la population française et, bien souvent, les médecins sont désarmés pour soulager ces douleurs quasi permanentes.

Et si l’une des solutions venait d’une ceinture d’1,5 kg équipée de quatre petits moteurs, baptisée Atlas. Cet exosquelette est actuellement testé au CHU de Lille chez des patients souffrant de lombalgie. « A raison de 45 minutes deux fois par jour pendant 5 semaines, explique Le Parisien, cette double ceinture remplie de capteurs étire sans douleur la colonne vertébrale, décompresse les lombaires afin de permettre au patient de retrouver ses mouvements naturels.



Le journaliste a suivi les premiers pas de Claire avec ce petit robot. « Je ne le sens pas travailler mais en revanche, je me sens plus droite, commente Claire. Au quotidien, j'ai peur de faire des mouvements, comme me baisser, car j'anticipe la douleur. Là, je peux, je me sens en sécurité ».

Cette infirmière restera pendant quatre semaines au centre de rééducation de CHU pour se libérer de ses angoisses. « Il y a un effet de décompression naturelle, on retrouve la même sensation qu'allongé », précise le Dr Fahed Zairi, neurochirurgien.



Ce sac de « rando porté sur bassin et qui libère le reste du corps » a été imaginé et conçu par deux ingénieurs, Antoine Noël et Damien Bratic, qui n’ont pas encore atteint la trentaine. Au prix de 15 000 euros, la ceinture devrait être commercialisée au premier trimestre 2018 auprès des centres de rééducation et des cabinets de kinésithérapie.



Mais, d’ici là, les jeunes Français espèrent bien vendre leur technologie de l’autre côté de l’Atlantique. Les forces spéciales de l’Armée américaine pourraient équiper les soldats avec cet exosquelette. « En Irak, confie au Parisien Antoine Noël, 15 % ont dû être évacués à cause du mal de dos chronique ».