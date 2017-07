Béquilles et corset

Un an après le sauvatage, John F. Kennedy entre à l’hôpital. C’est la première d’une série de quatre interventions sur sa colonne vertébrale, entre 1944 et 1957. Chacune est ponctuée d’une brève période de rémission, suivie d’une brutale aggravation. Et d’infections.

Alors qu’il fait campagne pour le poste de Représentant du 11e district du Massachussetts (Etats-Unis), JFK doit porter un corset et bénéficier de soins quotidiens. Peu après son élection au Sénat, il se déplace en béquilles, qu’il n’abandonne qu’au moment des discours publics.

« Il était droit et souriant, il avait l’air aussi sain et mince que le champion du monde des poids mi-lourds », témoigne Dave Powers. Mais le discours fini, un homme épuisé prenait la place de l’homme politique accompli. Peu après son élection, la deuxième intervention survient. A haut risque, à cause de sa maladie d’Addison.





Un corset le jour de sa mort

Une infection urinaire grave plonge le Sénateur dans le coma. Lors de sa convalescence à Palm Beach, il contracte une infection provoquée par un staphylocoque. La plaie opératoire ne cicatrise pas. Lors d’un troisième séjour à l’hôpital, l’appareillage est retiré. Le disque situé entre les vertèbres s’écrasera progressivement à partir de ce jour.

Tout au long de ce parcours chaotique, le futur président des Etats-Unis use et abuse des médicaments. Les corticostéroïdes provoquent une fracture de compression au niveau de ses lombaires. Les phases de rémission alternent avec la rééducation, plus efficace, et les rechutes. Pour traiter la douleur, les injections d’antidouleur et les « cocktails » à base de métamphétamine se succèdent.

La technique permet à JFK de remporter un débat face à Richard Nixon, lors de sa campagne pour la présidence. Mais sa rencontre avec Nikita Khrouchtchev est un échec patent. Inquiet de ces traitements abusifs, un médecin de la Maison Blanche reprend le dossier. S’ensuit une longue phase de rémission.

Mais peu avant son assassinat, John F. Kennedy retombe dans une phase de fortes douleurs. Il portait son corset lorsqu’il a été tué. Certains médecins ont supposé que c’est ce qui l’a empêché d’éviter le second tir, mortel.