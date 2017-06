Douleurs musculo-squelettiques

Le yoga blesse autant que les autres sports

Plus de 10 % des personnes pratiquant le yoga se plaignent de douleurs. L’activité ne fait pas mieux que les autres sports en matière de blessures.

Le yoga est de plus en plus pratiqué, et est souvent associé à de nombreux bienfaits, tant sur le plan physique que psychologique. Il est parfois même conseillé par les médecins pour ses bienfaits sur la douleur et est considéré comme un sport détente, accessible à tous, et dénué de risques de blessures.

Une étude réalisée sur plus de 350 personnes par des chercheurs américains et australiens, publiée dans la revue Journal of Bodywork and Movement Therapies montre que c’est loin d’être le cas. D’après les résultats, plus de 10 % des amateurs de yoga développent des douleurs musculo-squelettiques liées à leur pratique chaque année.





Augmente les douleurs dans 21 % des cas

« C’est comparable au taux de blessures dans les autres sports, explique Evangelos Pappas, chercheur en physiologie et en biomécanique à l’université de Sydney, et l’un des auteurs de l’étude. Il est dix fois plus important que ce qui a été rapporté jusqu’à présent. »

En plus de causer ces douleurs, il exacerbe les blessures préexistantes dans 21 % des cas, expliquent les chercheurs dans leur article. Dans un cas sur trois, les douleurs étaient même suffisamment importantes pour empêcher la pratique du yoga, et duraient plus de trois mois.