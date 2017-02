Hasard ou non, l’histoire rapportée par le Daily Mail n’est, dans tous les cas, pas banale. Sarah Boyle, une femme de 26 ans habitant le Staffordshire (Royaume-Uni), estime que son bébé de cinq mois, Teddy, lui a sauvé la vie. En voyant qu’il refusait de téter son sein droit, il l’a incitée à aller consulter son médecin généraliste. La biopsie a rendu son verdict : la jeune femme souffrait d’un cancer du sein triple négatif, une forme très agressive.

« Teddy pouvait, de manière évidente, sentir, que le lait de mon sein droit n’avait pas le même goût que celui de mon sein gauche, explique-t-elle au journal britannique. Si je lui donnais le mauvais, il paniquait complètement, et se mettait à hurler. J’avais l’impression qu’il essayait de me dire quelque chose ».



Le bébé avait pourtant toujours été très réceptif à l’allaitement. Ce n’est qu’à partir de cinq mois qu’il a commencé à rechigner. Trois mois plus tard, en novembre dernier, et face aux refus chroniques de Teddy, elle passe finalement un scanner au Royal Stoke University Hospital (Angleterre), qui révèle sa tumeur. Elle a alors stoppé immédiatement l’allaitement pour commencer une chimiothérapie, encore en cours. Elle subira ensuite une double mastectomie.