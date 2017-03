Comment dépiste-t-on un glaucome ?

Pr Florent Aptel : C’est rapide, indolore et sans risque. On mesure la pression intraoculaire, qui est augmentée en cas de glaucome. On regarde le nerf optique à l’aide d’un examen du fond de l’œil. On met une lentille devant l’œil et on regarde directement sans dilater la pupille. Cela n’empêche donc pas les patients de conduire ou rentrer chez eux. Eventuellement, on fait une photo du nerf optique ou un examen du champ visuel. On montre des points lumineux aux patients et on leur demande s’ils les voient ou pas.





Le glaucome est-il toujours incurable ?

Pr Florent Aptel : On ne peut pas parler de guérison. Dans le meilleur des cas, on peut stabiliser la maladie. Mais le glaucome est irréversible : ce qui est perdu est perdu. Comme c’est une maladie du nerf optique, on ne guérit jamais. Mais en baissant la pression, on évite l’évolution dans le meilleur des cas.



La chirurgie est-elle risquée ?

Pr Florent Aptel : Il y a eu des avancées pour la chirurgie du glaucome. On opère l’excès de pression dans l’œil avec une petite ouverture dans la paroi de l’œil. C’était l’opération conventionnelle, assez difficile et pas sans risque.





Les hospitalisations sont longues, il y a des complications, des reprises… Depuis quelque temps, on dispose de petits drains qu’on insère dans la paroi de l’œil. Ils sont miniaturisés et en polymère. Par ce drain, le liquide dans l’œil s’évacue à l’extérieur. La chirurgie est plus simple, plus rapide, moins risquée et on peut la faire en ambulatoire.