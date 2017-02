Programme National Nutrition Santé

Fruits et légumes : les Français préconisent plutôt cinq par jour

Manger 10 fruits et légumes par jour selon une étude ? L’idéal est d'en manger plutôt 5 d’après les autorités sanitaires françaises. Par exemple, 3 portions de fruits et 2 de légumes...

Les Français ne savent plus à quelle assiette se vouer. Une étude récente vient en effet de révéler que doubler les portions quotidiennes de fruits et légumes serait bénéfique en prévention. Dix portions par jour réduiraient même la mortalité précoce.

Dans cette méta-analyse publiée dans l’International Journal of Epidemiology, le Dr Dagfinn Aune, chercheur à l’Imperial College de Londres (Royaume-Uni), conclut que le risque de décès prématuré ou encore d’AVC est réduit d’un tiers.





8 millions de morts en moins

L’intérêt en terme de survie est aussi substantiel. Si tout le monde consommait les 5 portions recommandées, plus de 5 millions de décès seraient évités. En passant à 10 portions quotidiennes, on passerait à 7,8 millions de morts en moins, ajoute-t-il.

Pourtant, ces conseils restent plus faciles à prodiguer qu’à appliquer. D’après les résultats préliminaires de la cohorte Constances, publiés l'an dernier dans le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH), seuls 8 % des Français atteignent l’objectif des repères actuels du Programme National Nutrition Santé (PNNS) fixés par l’Anses (1).

Pour améliorer ces habitudes alimentaires dommageables, l'Agence a donc rappelé récemment que les consommations de fruits et légumes restent « cruciales ». Elles doivent donc, d'après elle, « être renforcées en privilégiant les légumes ».





Une portion pour le PNSS

Dans les faits, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes) précise qu'il s’agit de 5 portions de fruits et/ou de légumes. Par exemple, 3 portions de fruits et 2 de légumes, ou 4 de légumes et une de fruit, etc. « L’idéal est d’alterner entre fruits et légumes, d’en diversifier les variétés », poursuit l'Institut. Comment ? En les intégrant le plus souvent possible dans vos recettes : gratins, tartes salées ou sucrées.

Concrètement, l’équivalent d'une portion est de 80-100 grammes, soit la taille d’un poing ou de deux cuillères à soupe pleines. Cela correspond aussi à une tomate de taille moyenne, une poignée de tomates cerise, 1 poignée de haricots verts, 1 bol de soupe, 1 pomme, 2 abricots, 4-5 fraises, 1 banane...





(1) L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.