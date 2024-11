Comment intégrer la nature dans votre routine quotidienne pour réduire le stress ?

Entre un rythme de vie effréné et une hyperconnexion permanente, il peut être difficile de trouver un moment pour souffler. Pourtant, un remède simple et accessible est à notre portée : la nature. En plus de réduire le stress, elle améliore l'humeur et aide à se reconnecter avec l’essentiel.

Faire de la nature une habitude quotidienne

Pas besoin de parcourir des kilomètres pour ressentir les bienfaits de la nature : même de petites doses quotidiennes suffisent. Une promenade dans un parc, quelques minutes à observer les nuages ou à toucher les feuilles d’un arbre peuvent réduire significativement les hormones du stress.

Une pratique japonaise appelée "le bain de forêt", ou la "sylvothérapie", consiste à marcher lentement dans un environnement boisé tout en prêtant attention aux sons, aux odeurs et à la lumière. Prendre ce moment de pleine conscience offre une pause nécessaire dans les journées chargées.

Aménager un espace vert chez soi

Si sortir n’est pas toujours possible, les études montrent que créer un coin de verdure dans sa maison ou sur son balcon, avec des plantes faciles à entretenir, améliore l’humeur et réduit l’anxiété.

Vous pouvez aussi associer cet espace à des activités relaxantes comme la méditation, la lecture ou même l’écriture d’un journal. Il est également possible d'ajouter des plantes aromatiques comme le basilic ou la lavande pour stimuler ses sens et apaiser davantage.

Planifier des moments réguliers en pleine nature

Au-delà des petits gestes quotidiens, s'offrir régulièrement des escapades dans des environnements naturels plus vastes, comme une forêt, une montagne ou une plage, aide à se déconnecter pleinement du quotidien et à stimuler ses cinq sens.

De plus, l’exposition à la lumière naturelle stimule la production de sérotonine, une hormone importante pour le bien-être. L'idéal est d'essayer de se réserver une journée par mois pour une sortie en plein air, seul ou accompagné, en laissant son téléphone de côté pour une immersion totale.

En savoir plus : "Le Petit livre de la sylvothérapie" de Gilles Diederichs.