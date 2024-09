5 bonnes raisons de cuisiner avec votre enfant selon une pédiatre

Une alimentation équilibrée est un élément essentiel pour bien grandir. Toutefois, les enfants ne sont pas toujours de grands aventuriers culinaires. Brocoli, épinard, soupe, poisson, endives au jambon… de nombreux légumes et plats sains sont reçus par des grimaces des plus jeunes.

Pour la pédiatre Nimali Fernando, cuisiner avec les enfants est un bon moyen de les aider à découvrir de nouvelles saveurs et à surmonter leur aversion à goûter des aliments inconnus. Mais, cela développe également d'autres compétences importantes.

Cuisiner avec un enfant : développer ses sens…

"Pour un enfant difficile à table, goûter un aliment inconnu peut parfois être intimidant. Vous pouvez aider votre enfant à explorer les aliments lors de la cuisine en utilisant d’autres sens que le goût. Cela permet de créer des associations positives avec la nourriture. Pétrir la pâte, rincer les légumes et effeuiller la laitue impliquent tous de toucher la nourriture et d’être à l’aise avec la texture", explique Dr Nimali Fernando dans un article publié par l’American Academy of Pediatrics.

En effet, on l’oublie souvent, mais les saveurs des plats ne passent pas uniquement par le goût. L'odorat, le toucher et la vue jouent aussi un rôle. Préparer le repas permet de les mettre plus en avant et de surmonter certaines aversions. "Lorsqu’ils cuisinent avec de nouveaux ingrédients, certains enfants peuvent se sentir trop dépassés pour goûter. Si cela se produit, vous pouvez essayer de suggérer de sentir un aliment en premier. Cela peut servir de passerelle vers la dégustation ultérieure", conseille l’experte.

… et ses connaissances

Par ailleurs, en mijotant des plats, les petits cuistots peuvent aussi mettre en pratique des notions vues à l’école. En premier lieu mathématique : il faut, en effet, compter les œufs, peser la farine, faire des fractions ou des multiplications pour avoir les bonnes mesures en fonction du nombre de convives. Cuisiner permet aussi de voir en action plusieurs éléments de science comme l’ébullition ou le gel de l’eau ou encore la saisonnalité des légumes.

Par ailleurs, "suivre une recette du début à la fin aide à développer les compétences nécessaires pour planifier et mener à bien des projets", note la pédiatre.

Faire découvrir la culture familiale via la cuisine

La préparation des repas en famille est une occasion de célébrer et de mettre en avant l’héritage culturel en transmettant des recettes. C’est aussi un moment de partage qui permet de créer de “bons souvenirs” avec votre progéniture. La Dr Nimali Fernando ajoute que cuisiner des plats équilibrés (et éviter par l’occasion les aliments transformés) est aussi un excellent moyen de donner l'exemple aux plus jeunes. Par ailleurs, par ce biais, les enfants prennent de bonnes habitudes alimentaires qui persisteront en grandissant.

Apprendre les bons gestes pour éviter les accidents domestiques

En plus de prendre de bonnes habitudes alimentaires, les enfants qui préparent leur repas avec leurs parents intègrent petit à petit les bons gestes à avoir en cuisine pour éviter les accidents domestiques. "Apprenez aux enfants l’importance de la sécurité lorsqu’ils cuisinent en leur montrant comment tenir les ustensiles de cuisine en toute sécurité, comment utiliser les maniques pour protéger les mains de la chaleur et comment allumer et éteindre les appareils en toute sécurité", indique Dr Nimali Fernando.

Elle appelle aussi à la prudence : "surveillez toujours les enfants lorsqu’ils cuisinent pour vous assurer qu’ils s’en tiennent à des tâches sûres et adaptées à leur âge. La meilleure façon de garantir la sécurité en cuisine est de connaître les capacités de votre enfant et son stade de développement."

Par exemple, si un enfant de quatre ans n’a pas la force pour faire sauter les légumes à la poêle, il a l’habileté motrice nécessaire pour rincer les légumes ou effeuiller les salades.

Impliquer l’enfant dans le choix des repas

L’autre avantage de cuisiner avec son enfant est qu’il se sent impliqué dans le repas. Choisir les recettes et les ingrédients ensemble ou encore de discuter de la préparation du repas est un bon moyen pour éviter les pleurs à table plus tard. "Lorsque vous cuisinez ensemble, laissez les enfants critiquer les aliments que vous préparez. Ensemble, vous pouvez décider des ingrédients à ajouter pour rehausser la saveur. Parlez de la manière dont les gens apprécient les différents goûts et partagez vos préférences. En laissant les enfants « s'occuper » des détails comme la façon de mettre la table, vous les aiderez à se sentir impliqués dans le repas", conclut l’experte.