Goûter, sucres, portions... Les nouvelles recommandations pour les repas des 4-11 ans

"L’enfance est une période de croissance et d’apprentissage intense. Elle permet de fixer des repères et des habitudes qui resteront à l’âge adulte. L’alimentation ne fait pas exception, bien au contraire !" Santé publique France a dévoilé ce mardi 10 septembre "Le Guide Manger-Bouger pour les parents d’enfants de 4 à 11 ans", qui fourmille d’"astuces et de conseils alimentaires pratiques" à "appliquer facilement au quotidien".

S’appuyant sur les travaux de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) et du Haut Conseil de la santé publique, l’organisme souligne que "les recommandations nutritionnelles pour les enfants sont identiques à celles des adultes", mais que certaines "préconisations" sont "spécifiques à cette tranche d’âge".

Toujours plus de fruits et légumes, moins de produits sucrés

Ainsi, avec l’objectif d’atteindre la portion recommandée de 5 fruits et légumes par jour à l'âge adulte, les enfants doivent s'habituer à manger "chaque jour des fruits et légumes aux repas [...] qu’ils soient frais, surgelés ou en conserve, crus ou cuits, nature ou préparés". Les jus de fruits, en revanche, sont à éviter car ils "contiennent des sucres, sont pauvres en fibres", et "ne comptent pas comme une portion quotidienne de fruits et légumes". Avant 11 ans, il est donc conseillé de limiter la consommation de jus de fruits à un demi-verre par jour avant de passer à un verre maximum après 11 ans – "et si possible un fruit pressé".

Egalement dans le viseur de Santé publique France : le goûter. Au lieu des viennoiseries ou des biscuits industriels, bourrés de sucre et pauvres en nutriments, "surtout ceux avec un Nutri-Score E", mieux vaut proposer "du pain avec quelques carrés de chocolat ou un peu de beurre ou de confiture" accompagné, au choix, d’un fruit frais, d’une compote ou d’un produit laitier. Pour un apport optimal en calcium, les enfants et les adolescents doivent aussi consommer trois produits laitiers par jour. Attention, cependant, à ne pas proposer de lait cru ni de fromages au lait cru (sauf emmental ou comté) aux moins de 5 ans "en raison des risques infectieux".

Adapter la taille des portions à l’âge et l’appétit de l’enfant

Enfin, la taille des portions doit être adaptée en fonction de l’âge. Un enfant âgé de 4 à 6 ans doit par exemple consommer une portion moitié moins importante que celle d’un adulte. "Les quantités augmentent progressivement à partir de 7 ans pour atteindre celles d’un adulte après 11 ans", note l’agence de santé, rappelant qu’il faut "faire confiance à l’appétit de l’enfant et de ne jamais le forcer à manger".

En plus de ce "Guide Manger-Bouger", Santé publique France propose différents outils et supports pédagogiques pour aider les parents (et les professionnels en contact avec des enfants) à mettre en œuvre ces recommandations alimentaires : trois vidéos pédagogiques, disponibles sur mangerbouger.fr et sur la chaîne YouTube de Santé publique France, ainsi que dix "recettes à 4 mains" à cuisiner en famille. "Sur le plan éducatif, il est recommandé de favoriser au maximum les interactions parents/enfants, en mangeant ensemble à table et en évitant les écrans au moment des repas, et par le fait de cuisiner ensemble."