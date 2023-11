Etre célibataire dans la vingtaine permet d'être plus heureux ensuite

Une étude récente a révélé que le fait d'être célibataire dans la vingtaine peut avoir des avantages sur le bien-être psychologique à long terme.

Pourquoi le célibat à 20 ans permet d'être plus heureux

Les chercheurs ont en effet constaté que l'expérience du célibat à un jeune âge peut développer chez les hommes des compétences et une résilience qui aident à faire face aux ruptures sentimentales plus tard dans la vie.

L'étude a ainsi révélé que les personnes célibataires dans la vingtaine étaient plus enclines à développer une plus grande confiance en elles et une meilleure connaissance de leurs propres besoins et préférences. Cela peut leur permettre d'aborder les relations futures de manière plus éclairée et de prendre des décisions qui correspondent davantage à leurs souhaits et à leur indépendance. De plus, le célibat peut également offrir aux individus de sexe masculin la liberté de se concentrer sur leur développement personnel et leur carrière sans les restrictions qu'implique une vie de couple.

Pour les femmes en revanche, le fait d'avoir été célibataire ou d'avoir été immédiatement en couple jeune avant de se séparer de leur premier partenaire n'a pas fait dans cette recherche de différence significative dans l'évolution de leur satisfaction à l'égard de la vie au fil du temps.

Etre célibataire dans la vingtaine permet d'être plus heureux : le déroulement de l'étude

Il est important de noter que l'étude ne s'est pas limitée à l'impact psychologique du célibat, mais a également examiné son effet sur les revenus après une rupture amoureuse. Les résultats ont montré que les personnes qui avaient vécu une période de célibat dans la vingtaine avaient tendance à avoir des revenus plus élevés après une séparation par rapport à celles qui étaient en couple à cet âge.

Néanmoins, il convient de souligner que le célibat ne convient pas à tous et que chacun a des besoins et des préférences différents en matière de relations.

Par ailleurs, les chercheurs ont souligné que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer les effets à long terme du célibat sur d'autres aspects de la vie. Il convient également de noter que cette étude s'est concentrée sur un échantillon de personnes vivant en Allemagne, et que donc les résultats pourraient être différents dans d'autres cultures où le mariage est davantage valorisé.

"Les jeunes célibataires considèrent cet état comme une période propice au développement"

Pour parvenir à tous ces enseignements, les chercheurs ont examiné 36 années de données (de 1984 à 2019) du panel socio-économique allemand SOEP, une cohorte qui suit divers aspects de la vie des gens, notamment le revenu, le logement, la satisfaction globale vis-à-vis de l'existence et la vie familiale. Ils se sont concentrés sur 1.003 personnes ayant quitté le domicile parental, cohabité ou épousé un partenaire, puis s'étant séparées de ce dernier.

"La plupart des recherches sur les célibataires portent sur le manque et la dégradation de leur situation", a déclaré pour finir l'auteure de l'étude Lonneke van den Berg. "Pour changer, nous nous sommes donc focalisés sur une conséquence potentiellement positive du célibat. Cet intérêt a été suscité par plusieurs études qui montrent que les jeunes célibataires considèrent cet état comme une période propice au développement, comme la constitution d'un groupe d'amis et l'investissement dans l'éducation ou la carrière. Dans cette étude, nous avons étudié un moment où de tels investissements peuvent être importants : lors d'une séparation amoureuse", conclut-elle.