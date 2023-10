Cette boisson du petit-déjeuner peut vous aider à gérer votre poids

Il a été démontré dans une publication de The American journal of Nutrition qu'en quatre ans de consommation régulière, une tasse de café non sucrée est associée à une perte de poids moyenne de -0,12 kg. Même constat pour le café décaféiné. Ces résultats suggèrent que le café peut être un allié précieux dans les efforts de perte de poids.

L'effet néfaste du sucre ajouté sur la prise de poids

Cependant, il est également indiqué qu’une cuillère à café de sucre dans le café annule l'effet bénéfique sur la gestion du poids. En moyenne, l'ajout de sucre est associé à une prise de poids de +0,09 kg sur une même période (quatre ans). Ces résultats soulignent l'importance de consommer le café sans sucre pour en maximiser les bienfaits. Les chercheurs expliquent que le sucre ajouté dans le café peut entraîner une augmentation de l'apport calorique sans apporter de nutriments essentiels, contribuant ainsi à la prise de poids.

Des effets plus marqués chez les jeunes et les personnes en surpoids

Cela suggère que les personnes qui ont tendance à prendre plus de poids pourraient bénéficier davantage de la consommation de café sans sucre. Les chercheurs notent toutefois que les effets peuvent varier d'une personne à l'autre et qu'il est important de prendre en compte d'autres facteurs tels que l'alimentation globale et l'activité physique pour une gestion du poids plus optimisée.

Les multiples qualités de la caféine

Outre son impact sur la gestion du poids, le café présente de nombreuses autres qualités grâce à la caféine qu'il contient. La caféine diminue la fatigue, améliore les performances physiques, augmente les performances cognitives, la vigilance, l'éveil, et le sentiment d'énergie. Elle est également associée à une augmentation de la précision des réactions. Ces bienfaits supplémentaires font du café un choix intéressant pour ceux qui recherchent une boisson stimulante et bénéfique pour leur santé globale. Cependant, il est important de noter que la consommation excessive de caféine peut entraîner des effets indésirables tels que l'insomnie et l'irritabilité. Il est donc recommandé de consommer le café avec modération.

Alors, en choisissant le café noir sans sucre, vous pourrez profiter de ses qualités stimulantes et améliorer votre bien-être global.