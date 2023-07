Fratrie : pour que vos enfants s'entendent bien, il faut les traiter pareil

Pour que vos enfants gardent de bonnes relations à l'âge adulte, il ne faut pas traiter ou discipliner différemment les frères et sœurs quand ils sont petits. C'est la principale conclusion d'une nouvelle étude menée par deux universitaires du Département d'études en communication de l'Université du Kansas. Elle a été présentée récemment dans le journal interdisciplinaire des sciences familiales appliquées Family Relations.

Frère et sœur : un traitement différent a des conséquences à l'âge adulte

En analysant les rapports rétrospectifs de 325 adultes concernant leur enfance et leurs relations avec leur fratrie, l'étude a révélé que le traitement différentiel des parents envers leur progéniture affecte la qualité des liens des frères et sœurs à l'âge adulte.

Plus précisément, si le climat familial global de connexion émotionnelle contribue à promouvoir de meilleures relations fraternelles, ses effets bénéfiques sont réduits lorsque des comportements différents ont été observés entre les enfants lorsqu'ils étaient jeunes. Ainsi, la cohésion familiale seule (avoir des activités communes, manger ensemble, se voir régulièrement...) n'était alors plus suffisante pour assurer des liens fraternels harmonieux ou encore une bonne entente à l'âge adulte.

Relation fraternelle : le rôle crucial des pères mis en lumière

Les conséquences néfastes d'un traitement différencié des enfants sur leurs relations fraternelles sont surtout visibles lorsque les divergences proviennent des choix éducatifs des pères, qui jouent souvent un rôle disciplinaire. Les auteurs écrivent : "la présente étude suggère que les pères qui affichent différents niveaux de contrôle (par exemple, montrant différents niveaux de rigueur, de blâme, de discipline et de punition) envers deux enfants sont susceptibles d'affaiblir les effets positifs de la cohésion familiale sur l'affection fraternelle".

Les chercheurs exhortent ainsi les pères à être conscients de cet effet et de prévenir les inégalités en traitant les frères et sœurs de manière égale dans la mesure du possible.

Enfants : un traitement équitable ne veut pas dire identique à 100 %

Toutefois attention : traiter les frères et sœurs de manière similaire ne signifie pas toujours les traiter exactement de la même manière. Parfois, des comportements différenciés sont justifiés et nécessaires, en particulier lorsque les enfants ont des âges différents ou ont des besoins de développement variables. Les parents doivent alors expliquer pourquoi ils ne sont pas soumis aux mêmes règles ou aux mêmes obligations.

"C'est OK de montrer une différenciation", a expliqué le premier auteur Weimiao Zhou dans un communiqué de son établissement. "Il faut juste que les pères fournissent plus d'informations sur les raisons pour lesquelles ils s'engagent dans un traitement différentiel pour aider leurs enfants à comprendre la raison du traitement différentiel parental. Cela permet de réduire ce genre d'effets négatifs... et d'aider les frères et sœurs à avoir des comportements pro-sociaux et des interactions plus positives", a ajouté l'expert.