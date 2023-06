Réflexologie palmaire : en quoi ça consiste ?

- Mieux Vivre Santé : Qu’est-ce que la réflexologie palmaire ?

Pascale Baradat : Dans la réflexologie palmaire, tous nos organes, nos glandes, nos systèmes (cardiaque ou respiratoire par exemple) sont représentés sous forme de points réflexes sur nos mains. En faisant une pression plus ou moins forte sur ces zones, on envoie un message au cerveau qui va relancer l’homéostasie, à savoir le processus de régulation permettant de maintenir l'équilibre de son milieu intérieur. Cette homéostasie peut être déséquilibrée à cause du stress, des médicaments, des toxines accumulées ou du manque de sommeil. Pour cela, le cerveau va relancer les différentes actions métaboliques.

- Quels sont ses bienfaits ?

Cette méthode, utilisée en Asie, procure une détente profonde et immédiate et favorise le bien-être. C’est pourquoi, après une séance, les personnes ressentent souvent de la fatigue et ont un sommeil de meilleure qualité. Pour rappel, un corps détendu fonctionne mieux qu’un corps sous tensions.

- Dans quels cas la réflexologie palmaire est-elle indiquée ?

La réflexologie palmaire peut être pratiquée à titre préventif pour conserver ou retrouver un état interne stable. C'est un réflexe que nous, les Occidentaux, n’avons pas.

Cette technique est aussi recommandée pour soulager les troubles dits "fonctionnels". Elle peut avoir une action sur la migraine, des troubles digestifs ou favoriser le sommeil. Cette pratique peut être recommandée, en complément des soins, contre les douleurs d’arthrose des mains. En travaillant sur les points réflexes, cette méthode assouplit également les articulations.

L’un des avantages de la réflexologie palmaire : elle peut se faire en auto-massage. En clair, les clients peuvent apprendre à masser et cibler des zones spécifiques, ce qui leur permet de participer au processus d’amélioration de leur santé et d’être acteurs de leur bien-être.

- Quelles sont les zones à travailler en cas de douleurs ?

Avant de pratiquer la réflexologie palmaire chez soi, il est recommandé de se rendre chez un réflexologue palmaire au moins une fois. Durant la séance, il montrera au client les zones à travailler en fonction de ses troubles et donnera des indications sur le toucher et la pression.

Pour l’auto-massage, il est d'abord conseillé d’assouplir sa main. Ensuite, on travaille les zones de détente : les lignes du diaphragme, la zone réflexe du plexus solaire, les zones réflexes des intercostaux, des nerfs crâniens et de la colonne vertébrale. En fin de séance, on se concentre les zones réflexes des émonctoires (les reins et la vessie par exemple) et on n’hésite pas à boire de l’eau pour éliminer les toxines.

Youssra Khoummam/Pourquoi Docteur

Youssra Khoummam/Pourquoi Docteur

- Combien de fois par semaine peut-on se masser soi-même les mains ?

L’auto-massage peut être réalisé tous les jours. Mais attention, il ne faut pas surstimuler les zones. Il est conseillé de pratiquer la réflexologie palmaire deux ou trois fois par jour, durant cinq à dix minutes et pendant un moment de calme et de repos. Dès que la main est en souffrance et que les articulations sont douloureuses, on arrête le massage. Il vaut mieux répéter plusieurs fois le massage que miser sur des longues séances.

- Quelles sont les contre-indications de la réflexologie palmaire ?

Tout le monde peut utiliser cette méthode, même les adultes atteints d’arthrose déformante en travaillant les zones avec douceur. Cependant, il existe des contre-indications, telles qu'une douleur trop importante des articulations, une fracture de la main ou une entorse.

La réflexologie palmaire peut aussi être recommandée pour les femmes enceintes. Elle permettra de drainer le retour lymphatique des patientes qui souffrent souvent de jambes lourdes, de troubles du sommeil, de problèmes digestifs ou veineux.

Cette méthode est également préconisée pour les personnes atteintes de cancer qui ont des séances de chimiothérapie. Elles peuvent avoir recours à la réflexologie palmaire avant leurs traitements, pour réduire leur stress, ou après pour diminuer les effets secondaires des médicaments.