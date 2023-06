Les narcissiques très intelligents n'essaient pas de dévaloriser les autres

Un sens exagéré de sa propre importance, un fort besoin d'admiration et une tendance à exagérer ses propres capacités et compétences... nous avons tous été amené à croiser des narcissiques. Ce que nous savons moins est que ce type de personnalité repose sur deux composantes : l'admiration narcissique (un désir excessif et égocentrique d'être admiré par les autres), et la rivalité narcissique (le besoin de dévaloriser les autres ou d'être témoin de leurs échecs). Une récente étude, menée en Australie, permet de mieux comprendre le fonctionnement de ces personnes en fonction de leur QI.



Le narcissique au QI élevé a moins tendance à dévaloriser son entourage...

Les chercheurs ont suivi 422 participants ayant rempli le Narcissistic Admiration and Rivalry Questionnaire et testé leur intelligence afin de mieux comprendre les mécanismes de ces personnes qui ont une haute estime d'elles-mêmes. Les résultats sont publiés dans l'édition de Personality and Individual Differences de juillet 2023. Ils révèlent que les narcissiques très intelligents, soit un QI supérieur à 115, étaient moins susceptibles de montrer des signes de rivalité narcissique. Ainsi, s'ils ont un désir excessif d'être admirés, ils ont moins tendance à dévaloriser leur entourage ou à se réjouir de leurs erreurs pour booster leur ego.

À l'opposé, les participants narcissiques ayant des scores plus faibles aux tests d'intelligence étaient plus enclins à présenter ces traits de rivalité.

... mais, il se croit plus intelligent qu'il ne l'est

Les scientifiques ont par ailleurs découvert que les participants dont le fonctionnement s'appuyait beaucoup sur l'admiration narcissique pour se valoriser, avaient tendance à faire preuve d'une rivalité narcissique plus grande, également. Toutefois, cette association était considérablement moins prononcée chez les personnes ayant un QI important.

Selon ces travaux, les narcissiques plus intelligents avaient également tendance à estimer leurs scores aux différents tests d'intelligence plus élevés qu'ils ne l'étaient. Les participants utilisant beaucoup le mode admiration narcissique étaient aussi plus susceptibles d'estimer leur propre intelligence comme plus élevée, et cela même si leurs scores étaient inférieurs.

De leur côté, les personnes adeptes de la rivalité narcissique obtenaient des scores inférieurs aux tests d'intelligence. Les résultats de l'étude sont donc cohérents avec l'idée que le narcissisme est associé à une perception biaisée de l'intelligence et de l'estime de soi.

Bien que les travaux offrent des données intéressantes sur la relation entre le narcissisme, l'intelligence et la rivalité narcissique, elle comporte des limites. Notamment, l'échantillon était composé de jeunes adultes, ce qui peut limiter la généralisation des résultats.