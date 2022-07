Les hommes narcissiques seraient plus mauvais au lit !

L'ESSENTIEL Les hommes narcissiques montrent une orientation auto-érotique plus importante.

Leur excitation sexuelle est davantage déterminée par des facteurs situationnels que par des facteurs internes stables.

"Le narcissisme est depuis longtemps lié à une diminution de la satisfaction sexuelle et relationnelle globale, mais cette association n'a pas été étudiée dans le contexte plus large de la fonction/dysfonction sexuelle", ont indiqué des chercheurs hongrois et américains. Pour examiner les liens entre le narcissisme sexuel, la fonction ou le dysfonctionnement sexuel et la satisfaction sexuelle et relationnelle globale, les scientifiques ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Sexual and Relationship Therapy.

Des troubles sexuels

Afin de mener à bien les travaux, ils ont recruté 1.297 hommes. Tous les participants ont dû répondre à une enquête en ligne sur leur vie et santé sexuelle, la fonction et le dysfonctionnement sexuel ainsi que sur le narcissisme. D’après les auteurs, il existait des différences importantes sur divers paramètres sexuels entre les hommes narcissiques et ceux qui n’avaient pas ce trait de caractère.

Selon les résultats, un narcissisme sexuel plus élevé était associé de manière significative à divers symptômes de troubles sexuels, notamment une propension à la réponse éjaculatoire retardée lorsque la relation dure depuis longtemps. Les hommes qui présentaient un narcissisme sexuel élevé étaient plus sujets à l'éjaculation précoce au début d’une relation. Ils avaient aussi plus de difficultés à atteindre l'orgasme pendant les rapports sexuels. Ces deux troubles peuvent avoir des conséquences sur les relations sexuelles des hommes narcissiques, ont précisé les chercheurs.

"L’auto-plaisir"

"Les hommes narcissiques sont fortement axés sur l'auto-plaisir et tirent leur satisfaction sexuelle davantage de l'orgasme que des interactions relationnelles. (…) Malgré le lien entre le narcissisme sexuel et les troubles sexuels, les scores de narcissisme sexuel et de fonction/dysfonctionnement sexuel ont également prédit de manière indépendante la satisfaction sexuelle et la satisfaction globale de la relation", peut-on lire dans l’étude.