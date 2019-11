Psychologie : être narcissique protégerait des maladies mentales

Le narcissisme se divise en deux catégories : le vulnérable et le grandiose. Le premier concerne les personnes qui manquent de confiance en elle et d’amour d’elles-mêmes, à l’inverse, le narcissique grandiose correspond à un excès d’ego. Cette seconde catégorie a intéressé une équipe de recherche de l’université de Belfast, en Irlande. Dans deux études distinctes, ils ont travaillé sur les conséquences du narcissisme grandiose sur la santé mentale. Les scientifiques constatent qu’il peut être une force : il diminuerait le risque de souffrir de maladie mentale et réduit la sensibilité au stress.

Moins de stress et moins de risque de dépression

Dans European Psychiatry, les chercheurs ont analysé les effets du narcissisme grandiose sur la santé mentale. Il permettrait d’avoir une plus grande solidité psychologique et diminuerait le risque de souffrir de dépression. Pour les personnes catégorisées comme narcissiques vulnérables, ces constats ne sont pas vérifiés. Dans la seconde étude, parue dans Personality and Individual Differences, les scientifiques constatent que le narcissisme grandiose protégerait du stress. “Les résultats de nos études montrent que le narcissisme grandiose est corrélé à des signes très positifs de force mentale, comme la confiance ou la poursuite d’objectif, analyse Kostas Papageorgiou, co-auteur de l’étude, cela permet de se protéger des symptômes de la dépression ou du stress.”

Un intérêt dans la compréhension de la dépression

D’après le chercheur, ces conclusions permettent d'en apprendre plus sur la dépression. “Cette recherche aide à comprendre les occurrences de la dépression dans la société, ajoute le chercheur, si une personne est plus forte mentalement, elle est plus susceptible de réussir à surmonter les épreuves, plutôt que de les considérer comme des obstacles.” En parallèle, les deux études permettent de dé-diaboliser les traits de caractère narcissiques, si certains sont néfastes pour la vie en société, d’autres devraient être encouragés.