Pourquoi les narcissiques sont-ils désirables ?

L'ESSENTIEL Le ou la narcissique aime vénérer sa propre personne.

Celui dont on parle le plus, potentiellement dangereux pour ses victimes, est le pervers narcissique.

Si la personnalité narcissique est de plus en plus visible, en particulier sur les réseaux sociaux, c'est que dans une société qui encourage à renforcer sa propre image, ce type de personnalité est particulièrement concerné.

Qu'est-ce qui plaît chez le narcissique ?

Très centré sur son auto-satisfaction, son image et l'attention des autres sur lui ou elle, le ou la narcissique aime vénérer sa propre personne. C'est souvent cela qui attire les personnalités plutôt empathiques et qui ont besoin de prendre soin des autres pour se sentir bien.

Le ou la narcissique peut alors se sentir renforcé(e) avec une personne particulièrement complaisante qui l’admire et le met sur un piédestal. De plus, comme il ou elle n'est jamais vraiment satisfait(e), il ou elle cultive toujours le besoin d'en faire plus envers sa personne, provoquant une manipulation néfaste pour le couple.

Prendre du recul avec un narcissique

Parce que les narcissiques sont charmants, charismatiques et qu'ils donnent un sentiment de sécurité, il est très courant d'en rencontrer et de se laisser séduire. Même si cela peut aussi très bien se passer, attention toutefois à ne pas tomber dans la vénération qui peut empoisonner une relation.

Si vous êtes en couple avec un narcissique, cultivez vous aussi votre propre confiance en vous pour éviter de céder a la culpabilité et d'endommager votre propre estime.

En savoir plus : "La Manipulation affective dans le couple: Faire face à un pervers narcissique" de Pascale Chapaux-Morelli et Pascal Couderc.