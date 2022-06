Ces aliments permettraient de rallonger l’espérance de vie jusqu’à 10 ans

Il y aurait donc une assiette idéale pour optimiser son temps sur Terre ? C’est du moins ce qu’avance une équipe de chercheurs de l’Université de Bergen, en Norvège, après avoir exploité des bases de données épidémiologiques internationales et ainsi calculé l’impact substantiel de chaque type d’aliments sur la santé.

Entre 10 et 14 ans de vie gagnés

D’après l’enquête, publiée une première fois dans la revue PLOS Medicine, et relayée il y a quelques jours par Sciences et Avenir – La Recherche, opter pour un régime riche en légumineuses, céréales complètes, fruits à coque, et fruits et légumes, pouvait faire gagner 10,7 ans d’espérance de vie à une femme et 13,9 ans pour un homme, en comparaison d’un régime alimentaire occidental moyen, où la consommation de viande, de féculents et de produits laitiers bat des records.

A une condition : démarrer ce régime à l’âge de 20 ans, et respecter ce régime à tous les repas, le plus longtemps possible. Fini les écarts, donc... Cela dit, que les moins jeunes et les seniors se rassurent, il n’est jamais trop tard pour changer ses habitudes : en adoptant ce régime à partir de 60 ans, homme comme femme, c’est quand même plus de 8 ans que ferait gagner la nouvelle assiette. Même en commençant à 80 ans, vous retardez la fameuse échéance de 3 ans.

De quoi est-elle composée exactement, cette recette miracle ? De légumineuses (lentilles, pois chices, haricots...), qui regorgent de vitamines, minéraux et fibres. De céréales complètes (riz complet, pain complet, boulgour, quinoa...), indispensables au bon fonctionnement des cellules. De fruits à coque (noix, amandes, noisettes...), sources de protéines végétales. Et, bien évidemment, de fruits et légumes variés, pour faire le plein de fibres et d’antioxydants. Excluez en revanche la viande et la charcuterie qui, consommés en abondance, font perdre des points de vie.

Vivre vieux, mais surtout mieux

Selon Lars Thore Fadnes, professeur de santé publique à l'Université de Bergen et auteur principal de l'étude, la longévité augmente grâce à ce "régime optimal" car il contribue probablement à "une réduction du risque de maladie cardiaque, de diabète et de cancer". Plutôt qu’une recette de la longévité destinée à devenir centenaire, ce régime est donc surtout une piste sérieuse pour éviter les problèmes de santé inhérents à la vieillesse. Bref, pour mieux vivre vieux.

Pour aller plus loin, on peut également évoquer le mode de vie des habitants des régions appelées "zones bleues", où les centenaires y sont plus nombreux que la moyenne mondiale, comme relayé par Ça m’intéresse. Au programme d’une vie bien remplie (et en bonne forme) : manger beaucoup et gras le matin et en petite quantité le soir, être physiquement actif chaque jour, grignoter des fruits à coque au goûter, donner de son temps pour aider les autres, bien s’entourer (amis et famille), ou encore se coucher et se lever à heures fixes. Pas facile, mais pas impossible.