Le Croup : quelle est cette complication d’Omicron qui touche particulièrement les jeunes enfants ?

D’après une nouvelle étude américaine parue dans Pediatrics, l’infection au variant Omicron chez les jeunes enfants serait liée à l’apparition de cette laryngite diphtérique très grave, reconnaissable par une toux « aboyante » et une respiration stridente, dues à une inflammation de la gorge et un gonflement du larynx qui gêne le passage de l’air.

80% des cas se sont déclarés pendant la période Omicron

Pour parvenir à cette découverte, les médecins de l’hôpital de pédiatrique de Boston dans le Massachusetts (USA) ont analysé les prises en charge entre mars 2020 et janvier 2022 de 75 enfants infectés de la Covid et qui présentaient des symptômes du croup. Il s’agissait essentiellement de garçons de moins de 2 ans. Parmi les petits patients, aucun n’est décédé du croup mais 12% ont dû être hospitalisés et presque la moitié a nécessité des soins intensifs.

Une explication possible : Omicron touche les voies respiratoires supérieures

Omicron ayant une prédilection pour les voies respiratoires supérieures et celles-ci étant davantage étroites chez les enfants que chez les adultes, cela expliquerait pourquoi cette forme du virus les touche plus, alors qu’ils étaient jusqu’ici plutôt épargnés par les autres variants de la Covid 19, qui touchent les parties respiratoires basses.

Le pronostic vital est bon en général

Dans les cas les plus préoccupants, le croup peut entraîner des difficultés respiratoires, nécessiter une intubation et de l’adrénaline peut être administré, mais le traitement se compose généralement de stéroïdes, notamment de la dexaméthasone, le traitement de première intention des patients hospitalisés atteints de covid. Pris en charge et après quelques jours de repos, le pronostic vital chez les jeunes enfants est bon : les patients suivis par l’étude sont restés de 1 à 3 jours à l’hôpital pédiatrique.

Des symptômes à surveiller

Le croup peut également apparaître après un simple rhume et dans sa forme modérée, peut être soigné à la maison en gardant son enfant au calme. Mais si les symptômes persistent, notamment la fatigue et une fièvre supérieure à 38 degrés pendant trois jours, l’avis d’un médecin est conseillé.