La laryngite aiguë : une inflammation de la gorge à différencier de l’épiglottite

La laryngite aiguë est une inflammation d’une partie de la gorge, le larynx, qui est due le plus souvent à une infection par un virus. Elle touche plus particulièrement les enfants et se manifeste par une voix enrouée, une toux rauque et un peu de fièvre. L'infection est bénigne dans la plupart des cas, mais une consultation médicale est souvent nécessaire pour écarter des diagnostics plus graves.

La laryngite aiguë : COMPRENDRE

Des mots pour les maux Le larynx est un conduit cartilagineux situé dans le cou entre le pharynx et la trachée. Il a pour rôle la transmission de l'air aux poumons et la phonation (parler, émettre des sons) car il contient les cordes vocales. Le suffixe -ite signifie inflammation, une laryngite est donc une inflammation du larynx. L'épiglotte est un cartilage situé à l'extrémité supérieure du larynx, une sorte de clapet qui se referme lors de la déglutition pour éviter le passage d'aliments ou de liquide dans les poumons. L'épiglottite est une inflammation de l'épiglotte. Il s'agit d'une affection grave, due à une bactérie et nécessitant une prise en charge en urgence. La dyspnée est un terme médical désignant un essoufflement et une difficulté à respirer. On parle de dyspnée inspiratoire quand la gêne est à l'inspiration, comme c'est le cas lors d'une laryngite. Le cornage est un bruit anormal rauque émis lors de l'inspiration. Il est dû à des turbulences de l'air provoqué par le rétrécissement du larynx comme c'est le cas lors d'une inflammation.

Qu'est qu'une laryngite ?

Une laryngite est une inflammation du larynx, dans la gorge, et des cordes vocales. Dans la majorité des cas, il s'agit d'une maladie infectieuse bénigne liée à un virus et fréquente chez les enfants, on parle alors de « laryngite aiguë ». Chez l'adulte, la laryngite touche plus fréquemment les fumeurs.

L'épiglottite est une forme particulière et grave de laryngite qui touche un cartilage spécifique du larynx : l'épiglotte. Dans ce cas, l'origine est bactérienne le plus souvent et la maladie est potentiellement grave.

Quels sont les signes d'une laryngite aiguë ?

La laryngite provoque une toux rauque, assez caractéristique, une voix enrouée, parfois des difficultés à respirer (« dyspnée ») avec un bruit lors de l'inspiration appelé « stridor ». A cela s'ajoute souvent une fièvre modérée.

Si les symptômes sont plus sévères (fièvre élevée, grandes difficultés respiratoires, hypersalivation), il peut s'agir d'une épiglottite, un avis médical urgent s'impose alors.

Quelles sont les causes des laryngites aiguës ?

Dans la plupart des cas, la laryngite est causée par un virus, notamment chez l'enfant. Différents types de virus peuvent être en cause, les virus parainfluenzae sont les plus fréquents.

La maladie peut dans de plus rares cas être due à une bactérie ou un spasme du larynx.

Quels sont les facteurs de risque de laryngite aiguë ?

La maladie peut survenir toute l'année mais est plus fréquente en mars-avril lors des périodes de pollinisation, où le larynx est plus irrité donc plus sensible. Les garçons sont un peu plus à risque que les filles et l'âge de prédilection de l'infection se situe entre 1 et 3 ans. Le tabagisme passif augmente les risques de survenue chez les enfants.

Quelles sont les complications de la laryngite aiguë ?

La laryngite peut dans de rares cas se compliquer par une surinfection bactérienne s'étendant aux poumons (pneumonie).

Celle-ci doit être suspectée en cas de persistance ou d'aggravation des symptômes (toux et fièvre) malgré un traitement adapté.