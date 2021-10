La fatigue des enfants se lit sur leur visage, et cela a des conséquences sociales

Cernes, teint brouillé, paupières lourdes… Lorsque nous n’avons pas assez dormi, nous les adultes, la fatigue se lit très rapidement sur notre visage. Et l’on pourrait croire que les enfants sont épargnés par ces signes physiques.

Une nouvelle étude menée par Candice Alfano, professeure de psychologie à l’université de Houston (Texas), et publiée dans Affective Science, prouve qu’il n’en est rien. Selon elle, un manque de sommeil chez les enfants affecte non seulement leur fonctionnement émotionnel, mais cela se lit littéralement sur leur visage puisque leur expression faciale des émotions change.

Et cette découverte sur l’expression faciale des émotions pourrait permettre de prédire des problèmes sociaux à long terme, estime la chercheuse. "Les problèmes de sommeil chez les enfants sont couramment associés à une compétence sociale moindre et à davantage de problèmes dans les relations avec les pairs, mais nous ne comprenons pas vraiment ce qui motive ces associations", rapporte Candice Alfano. Sur la base des résultats de certaines de ses recherches antérieures, elle a émis l'hypothèse que les réponses pourraient résider en partie dans la façon dont les visages des enfants expriment leurs émotions lorsqu'ils sont fatigués.

Un lien entre manque de sommeil et problèmes sociaux

Pour tester cette théorie, la psychologue et son équipe ont suivi 37 enfants âgés de 7 à 11 ans lors de deux évaluations émotionnelles en laboratoire, l'une lorsque les enfants étaient bien reposés et l'autre après deux nuits de restriction partielle du sommeil. Au cours de ces évaluations, les enfants ont regardé des images positives (chatons, crèmes glacée…) et négatives (coup de feu, chiens féroces…) sur un écran d'ordinateur tandis qu'une caméra haute définition enregistrait leurs expressions faciales. Les parents des participants ont fourni des rapports sur le fonctionnement social de leur enfant à ce moment-là et environ deux ans plus tard.

Les résultats ont montré que les enfants qui affichaient des expressions faciales moins positives en réponse à des images agréables lorsque leur sommeil était limité présentaient davantage de problèmes sociaux deux ans plus tard, et ce même en tenant compte des problèmes sociaux antérieurs.

Les expressions faciales, reflet de nos émotions

Il s’agit d’une étude d’observation, puisqu’aucune relation simultanée n’a été trouvée entre les changements d’expressions faciales liés au sommeil et les problèmes sociaux des enfants. Néanmoins, l’équipe de recherche suggère que pourrait être dû à des différences de développement dans le comportement social et les relations avec les pairs.

"Pour les jeunes enfants, des comportements plus explicites, comme le partage et le fait de prendre son tour, peuvent être plus importants pour les amitiés que les expressions faciales subtiles. Cependant, l'expression émotionnelle devient plus importante avec l'âge, détaille Candice Alfano. Les expressions faciales permettent non seulement aux autres de comprendre ce que vous ressentez, mais elles sont connues pour avoir un effet de contagion sur ce que les autres ressentent."