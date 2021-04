Peut-on aider son adolescent à mieux vivre ses émotions ?

Entre conduites à risque, crises émotionnelles ou conflits, les adolescents sont réputés pour leurs troubles du comportement. Si les changements hormonaux peuvent être impliqués, c'est principalement l'immaturité de certaines zones du cerveau qui les empêchent de se contrôler.

Que se passe-t-il dans le cerveau des adolescents ?

À l'adolescence, le cerveau qui s'occupe des émotions devient mature. C'est-à-dire que le jeune a tendance à être plus sensible à ce qu'il ressent et recherche à la fois la récompense et les sensations fortes. En revanche, les régions cérébrales qui s'occupent du contrôle des pensées, des émotions et du comportement n'ont pas encore terminé leur maturité.

Finalement, l'adolescent se retrouve avec un débordement de ses émotions sans système de régulation suffisamment fort pour l'aider à contrôler son impulsivité et ses automatismes. Ce décalage lui fait non seulement ressentir ce qu'il vive de façon plus intense que des adultes, mais participe aussi aux débordements de certains comportements.

Comment réagir en tant que parents ?

En tant que parents, on peut parfois se sentir impuissant face à ce débordement émotionnel. Mieux vaut ne pas insister pour faire verbaliser l'adolescent s'il ne le souhaite pas, mais laisser la communication ouverte quand il sent prêt.

En revanche, le cadre éducatif parental peut être très utile pour que l'adolescent puisse renforcer le contrôle de ses émotions et apprendre que certaines choses sont inadmissibles. Il a besoin de trouver son équilibre entre son autonomie et les règles claires qui régissent la vie à la maison et à l'école.

Les exercices de relaxation comme la sophrologie, le yoga, la méditation, ou encore la respiration par cohérence cardiaque peuvent aider pour mieux gérer ses émotions, diminuer son agressivité et favoriser la concentration. N'hésitez pas à l'initier, et à vous intéresser à son monde pour l'accompagner dans ce qu'il ressent.

En savoir plus : "J'apprivoise mes émotions : Je gagne en concentration" de Caroline Chappelle, éditions Chronique Sociale.