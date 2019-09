L’optimisme serait le secret de la longévité

Pour vivre vieux, soyons heureux... Ou du moins optimiste ! D’après une nouvelle recherche, les personnes optimistes ont plus de chances de vivre plus longtemps. Cela pourrait même permettre de dépasser les 85 ans, ce qui est considéré comme une longévité exceptionnelle.

Un échantillon de plus de 70 000 personnes

"Alors que la recherche a identifié de nombreux facteurs de risques pour les maladies et les décès prématurés, explique Lewina O. Lee, l’une des auteurs de l’étude publiée dans PNAS, nous savons relativement peu de choses sur les facteurs psychosociaux qui peuvent favoriser un vieillissement en bonne santé." Selon l’équipe de recherche, l’optimisme peut être défini comme l’espoir que de bonnes choses vont arriver ou la croyance que l’avenir sera favorable. Ils ont rassemblé les données de plus de 70 000 patients, en majorité des femmes, issus de deux bases de données distinctes. L’une couvre une période de 10 ans, la seconde de 30 ans. Dans les deux, des questions avaient été posées aux participants sur leur état de santé global, le tabac, l’alcool et sur l’optimisme. Dans l’une d’elles, il fallait répondre par une affirmation ou une négation à des phrases comme "en général, je m’attends à ce que plus de bonnes que de mauvaises choses m’arrivent".

Les chercheurs ont analysé les décès ayant eu lieu durant ces différentes années. Ils ont constaté que les personnes les plus optimistes vivaient plus longtemps. En moyenne, elles gagnaient entre 11 et 15% d’espérance de vie en comparaison aux personnes les moins optimistes. Plus on est optimiste, plus on a de chance de dépasser les 85 ans : selon l’étude, la probabilité est entre 50 et 70% supérieure à celle des personnes les moins optimistes.

Pourquoi l’optimisme est si bon pour la santé ?

Les raisons pour lesquelles l’optimisme a un tel impact sur notre état de santé restent encore mystérieuses, mais les chercheurs émettent d’ores et déjà quelques hypothèses. D’après eux, les personnes optimistes parviennent mieux à gérer leurs émotions et elles subissent moins les conséquences du stress à long terme.