L'erreur et la récompense

Pour arriver à cette observation, les chercheurs ont étudié le comportement d’un groupe de personnes engagées dans un processus d’apprentissage par erreur. Cette expérience consistait à faire un choix entre 2 symboles. L’un était associé à une récompense de 50 centimes, l’autre a une perte de 50 centimes, ou aucun gain.

Pendant que les volontaires accomplissaient cette tâche, leur activité cérébrale était enregistrée grâce à l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf). « L’activité cérébrale enregistrée dans les structures majeures du circuit cérébral de la récompense est quasiment 2 fois plus importante chez un sujet optimiste comparativement à un sujet plus réaliste, à récompense monétaire égale, indique Stefano Palminteri. Cette activité met en évidence des profils distincts, plus ou moins optimiste ou réaliste ».

Comprendre ou éviter

Ces travaux confirment que le biais d’optimisme existe bel et bien, et que ce dernier est un phénomène cognitif ancré dans la cognition humaine par l’apprentissage. Ces travaux semblent en effet indiquer que les optimistes préfèrent essayer de comprendre leurs erreurs pour ne plus les commettre, alors que les pessimistes mettent en place des stratégies d’évitement.

En outre cette étude suggère que ce biais pourrait être impliqué dans certaines maladies psychologiques. Les dépressifs seraient dépourvus de ce caractère, tandis que dans certaines addictions l’optimisme serait surexprimé. « Pour mieux comprendre l'origine et le maintien de ces comportements, dont le coût social et humain est important, l’étude de ces biais élémentaires dans les processus d’apprentissage est donc primordiale », estiment les auteurs de l’étude.