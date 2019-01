S’ennuyer est bon pour l'esprit et la santé mentale

Vous ne verrez plus de la même manière les longs moments passés dans les salles d’attente. D’après une étude, publiée dans le magazine Academy of Management Discoveries, l’ennui pourrait stimuler votre créativité ainsi que votre productivité. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont constitué deux groupes de personnes : le premier devait effectuer une tâche ennuyante, comme trier des haricots pour les répartir dans des bols colorés, le deuxième était dédié à une activité artisanale intéressante et stimulante.

Les participants ont ensuite été soumis à un questionnaire (ex : "Quelles excuses utiliser lorsque vous êtes en retard, sans passer pour une mauvaise personne ?"). Figurez-vous que les personnes qui se sont ennuyées avant le test ont surpassé les autres en termes de quantité et de qualité d’idées. On vous explique pourquoi.

L'ennui engendre de la créativité est bon pour notre santé mentale

"L’ennui repose sur la recherche d’une simulation neuronale qui n’est pas satisfaite", explique au Time Sandi Mann, maître de conférences en psychologie à l’Université de Central Lancashire au Royaume-Uni et auteure de The Upside of Downtime: Why Boredom Is Good. "Si nous ne pouvons pas trouver de stimulus, notre esprit le créera", ajoute-t-elle. Laisser vagabonder son esprit engendrerait donc de la "créativité spontanée", qui permettrait de trouver de l’inspiration, mais aussi des solutions à nos problèmes.

Néanmoins, pour que cela fonctionne, il faut s’ennuyer de la bonne manière : en effet, rêver permet de fuir notre vie quotidienne et tous ses facteurs de stress : écrans, travail, notifications intempestives… S’ennuyer avec son smartphone à la main n’est donc pas du "bon" ennui. Pour bien s'ennuyer, il faudrait s’éloigner suffisamment longtemps de la vie moderne.

Comment s'ennuyer de la bonne façon

Pour trouver l'ennui véritable, Sandi Mann explique qu’il faut choisir une activité qui demande peu ou pas de concentration. Marcher sur un itinéraire familier, nager ou simplement s'asseoir les yeux fermés et laisser son esprit vagabonder (sans musique ni stimulation) sont de bons moyens pour commencer.

Il est également crucial de se déconnecter pendant cette période. Notre attachement culturel à nos téléphones détruit, selon Sandi Mann, notre capacité à nous ennuyer : "Nous essayons de balayer et de faire défiler l'ennui, mais à chaque fois que nous sortons notre téléphone, nous ne laissons pas notre esprit vagabonder et résoudre notre problème", développe-elle. "Notre tolérance à l'ennui change complètement et nous avons de plus en plus besoin d'arrêter de nous ennuyer." Pour stimuler votre créativité, pensez à cela la prochaine fois que vous aurez du temps à perdre : résistez à l'envie de scroller votre écran.