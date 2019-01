Body Reboot : rééduquer son corps en adoptant de meilleures postures

Quelles sont les mauvaises postures que nous avons l’habitude d’adopter sans savoir qu'elles sont néfastes pour notre corps ? "Lorsqu'une personne est trop sédentaire ou trop souvent assise par exemple, le corps adopte spontanément un mauvais placement". Indignée par certaines recommandations faites par des professionnels de santé et posturologues, Mariana nous explique que les gens pensent par exemple à tort qu'il faut bomber le torse et serrer les omoplates pour se redresser. "C’est quasiment interdit de faire ça, car ils déforment encore plus leur colonne vertébrale et peuvent se blesser. Pour se redresser, on active la colonne et les érecteurs du rachis", c'est-à-dire les trois muscles situés dans le bas du dos.

Savoir se positionner est donc primordial. En 2017, un sondage réalisé par OpinionWay et relayé par 20 Minutes affirmait que 9 Français sur 10 souffrent du dos. Précisément, 84% des 18-24 ans déclarent avoir déjà eu mal au dos : 25% d'entre eux ont souvent mal, 37% de temps en temps et seulement 15% ne sont pas concernés. En cause : une posture souvent avachie, le stress et une méconnaissance des règles de sécurité pour porter des charges lourdes, travailler à un bureau ou faire du sport. Pourtant, estiment les coachs, "ce mal du siècle est solutionnable si on sait se positionner. En analysant le corps, on comprend pourquoi une personne a mal aux épaules, aux cervicales, ou encore au dos. Et généralement, elles tombent de haut lorsque la douleur disparait grâce à la rééducation posturale".

"On masse, on étire, on décompresse"

Une récente étude menée par des chercheurs américains a démontré que notre manière de nous pencher devant un écran peut par exemple provoquer des douleurs au cou, au dos et à la tête. En effet, le poids d'une tête humaine varie entre 5 et 7 kilos. Mais lorsque nous la penchons en avant, à un angle de 45 degrés, notre cou devient alors un long levier qui lève un objet lourd et le poids de notre tête et de notre cou se rapproche des 20 kilos. "Les gens qui souffrent vont ensuite voir des kiné ou autres, qui les poussent encore plus vers l'adoption de ces mauvaises postures" par méconnaissance ou pire, qui les traitent sans leur inculquer les bons réflexes.

"Nous, on masse, on étire, on décompresse la partie qui a mal et on rééduque, expliquent les coachs. Le tout en appliquant la méthode qui convient à chacun (pilates, yoga, étirements et stretching, NDLR) en fonction de son corps, de sa qualité physique et musculaire". En somme, le Boby Reboot revient à écouter le corps et à lui inculquer une nouvelle façon d'être, de se tenir et d'évoluer, que ce soit dans la vie quotidienne, au travail ou dans une salle de sport.