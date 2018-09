Tester sa mémoire

Ils vont servir à tester votre capacité de mémorisation, car les petits troubles de la mémoire touchent une personne sur deux après 50 ans. Pas étonnant compte tenu de la peur – on peut même parler de panique – suscitée par la maladie d’Alzheimer, que ces problèmes de mémorisation soient en passe de détrôner la sacro-sainte douleur, dans le cortège des plaintes du sujet âgé.

Toutefois, il faut d’abord dédramatiser, car ces petits soucis sont dans la majorité des cas des défauts d’attention et absolument pas les premiers signes d’une démence à venir. En revanche, il ne faut absolument pas sous-estimer cette baisse de concentration, car celui qui la subit devient moins sûr de lui et finit par s’isoler.

Ces difficultés, et ces conséquences, d’ailleurs, tout le monde les a constatées un jour chez des gens âgés de son entourage. La conversation à plusieurs est moins aisée. Le traitement de deux messages simultanés ou l’organisation en même temps de deux opérations mentales deviennent délicats. Concrètement, celui qui souffre aura des difficultés à exécuter des tâches multiples, terminer ce qui est entrepris, garder le fil conducteur, changer de stratégie rapidement…

Bref, si vous pensez vous reconnaître plus ou moins dans cette description, il faut consulter, d’abord un médecin généraliste et au moindre doute, une consultation spécialisée dans la mémoire. Car il va exister des solutions, et dans ce domaine particulièrement porteur en nombre de patients potentiels, la recherche est intense. Un exemple, on commence à savoir expliquer le mécanisme chimique à l’intérieur de nos cellules qui permet de stocker et restituer nos souvenirs.

Et il existe de nombreux exercices, même des revues spécialisées pour entraîner cette mémoire que l’on compare souvent – un peu a tort - à un muscle. C’est pourquoi il est important d’effectuer des tests de mémoire. Alors maintenant, vous souvenez-vous des deux mots du début ? C’est ainsi que commencent ces tests.