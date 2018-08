Quelles sont les mauvaises habitudes à bannir pour être heureux ?

Nous sommes tous faits d'habitudes qui rythment nos journées et nos relations avec les autres. Loin d'être anodines, ces habitudes peuvent entretenir un malheur et un mal-être sans en avoir conscience. Réussir à les identifier c'est déjà faire un pas vers le bonheur.

Attendre des autres ou du futur

L'une des plus mauvaises habitudes qui éloigne du bonheur, est de se dire que l'on sera heureux lorsque quelque chose arrivera, que les autres changeront ou nous apporteront quelque chose de particulier. Cela peut être par exemple une promotion, un meilleur salaire, une relation amoureuse, une perte de poids...

Attendre que les circonstances nous mènent au bonheur est en réalité une perte de temps qui alimente le mal-être et la tristesse. Plutôt que de se projeter dans l'avenir, il est préférable de se concentrer sur le moment présent et d'être heureux maintenant puisque l'avenir sera toujours incertain.

Acheter pour se sentir heureux

Même si l'argent contribue à un confort qui améliore le bien-être et le bonheur, de nombreuses recherches ont montré qu'acquérir des biens matériels peut aussi être source de tristesse et de malheur.

Ce paradoxe s'explique par le bonheur furtif et éphémère de l'achat qui laisse place ensuite à la déception et l'envie d'acquérir encore plus. Plutôt que de se concentrer sur ses achats, il est préférable de passer plus de temps à ses loisirs et avec les personnes dont on aime la compagnie.

Avoir une mauvaise alimentation

Le rôle de l'alimentation dans le bien-être psychologique dépasse le simple plaisir de s'alimenter, mais concerne aussi l'apport en vitamines et éléments essentiels au bon fonctionnement du cerveau.

Une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, ainsi qu'en oméga-3 améliore l'humeur, et donc la perception de son propre bonheur.