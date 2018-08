Comment appliquer la pensée positive au quotidien ?

La pensée positive est un courant psychologique qui encourage à voir les choses du bon côté, à saisir toutes les opportunités qui se présentent dans notre vie, et à en être reconnaissant pour soi et pour les autres.

Pratiquée au quotidien, elle améliorerait aussi la santé mentale et physique.

Prendre conscience de ses pensées

La première étape pour inviter la pensée positive dans son quotidien, est de prendre conscience de ces pensées négatives qui nous empêchent de vivre le moment présent. Il peut s'agir de pensées ayant un lien avec le futur, le présent, ou des ruminations qui tournent en boucle.

Même si on ne peut pas arrêter de penser, il est possible de prendre conscience de leur caractère négatif pour mieux les observer : il est possible de s'en libérer en se concentrant sur les moments de bonheur plutôt que de se focaliser sur les pensées négatives et d'essayer de les chasser.

La pratique de la méditation tous les jours, même quelques minutes, aide à apaiser son esprit et à se concentrer sur ses émotions sans jugement. Il est possible de faire de petites pauses régulièrement dans la journée pour se concentrer sur soi et faire retomber la pression.

Visualiser sa propre réussite

L'un des principes de base de la pensée positive, c'est de visualiser sa propre réussite. Il peut s'agir par exemple de fermer les yeux et de s'imaginer pendant quelques minutes réussir un examen, un entretien d’embauche, ou encore une compétition sportive.

Laisser les émotions de ce succès nous envahir permet par la suite d'attirer vers soi un état d'esprit positif et constructif vers ce que l'on souhaite réussir.

Pratiquer la gratitude

Se remercier soi-même et les autres en reconnaissant tout ce qui nous entoure de positif et qui nous permet de vivre au quotidien est un exercice essentiel de la pensée positive.

Faire un bilan en fin de journée en essayant de noter au moins trois choses positives qui vous sont arrivées permet de cultiver cette gratitude. Se rappeler de 3 moments positifs de la journée le soir permet de s'endormir apaisé et amène le cerveau à enregistrer ce sentiment de bien-être et de gratitude.

La pensée positive se cache dans les plus petites choses, que ce soit un sourire, une parole, ou encore un moment agréable avec un ami.