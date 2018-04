Il faut de bonnes dents et une bonne mastication pour manger efficace et utile

C’est en fait toute la « région » buccale qui est d’importance :

Le nez, pour sentir. C’était la première centrale de renseignement de nos ancêtres pour tester la qualité des aliments. Ce rôle d’alerte reste enfoui dans notre cerveau primitif !

La langue, qui oriente les aliments et contient les papilles gustatives responsables du goût.

Les joues, qui sont formées de muscles qui permettent de regrouper les aliments et d’avaler.

La salive, pour commencer la digestion. La bouche est une des deux principales portes d’entrée avec l’extérieur, et les « armées » de l’immunité y sont extrêmement présentes, en particulier dans la salive.

Chaque dent a une fonction

Les incisives servent à prendre les aliments et à les couper. Les canines dilacèrent, c’est-à-dire qu’elles séparent les fibres, plutôt celles des viandes. Les prémolaires et les molaires écrasent, surtout les végétaux.

Dans une mastication normale, on n’avale pas n’importe comment : il existe, dans la bouche, des récepteurs qui donnent le top départ des aliments préparés par les dents vers l’œsophage. Notre ordinateur cérébral, fort de ces informations, juge de la taille, de la consistance, et de l’état de prédigestion, pour donner l’ordre d’avaler.

C’est un réflexe inconscient, mais fondamental, que n’ont plus les gens qui mangent trop vite. Une des premières causes de prise de poids. En raison de l’état de leurs dents ? Pas toujours. Mais il est certain que la douleur, provoquée par l’utilisation de dents sensibles, incite à abréger la manœuvre… Pour mettre toutes les armes de votre côté, l’aide du dentiste n’est pas inutile…

Interview du Docteur Olivier Grajesik* :

Q : Y a-t-il un rapport entre l’état des dents et l’obésité ?

OG : Il n’y a aucune preuve pour conclure qu’avoir de mauvaises dents fait grossir. En revanche, les obèses ont de mauvaises dents, et plus que les autres, doivent les surveiller et les traiter.

A partir de quel nombre de dents en moins la digestion est-elle en péril ?

OG : Il faut au minimum 24 dents. C’est ce que l’on appelle les « arcades courtes » jusqu’à la première molaire. Dès qu’il n’y a plus de molaires, il est impossible de considérer que l’on est en état de se nourrir correctement.

Le crocodile qui a entre 60 et 70 dents n’est pas avantagé, parce qu’il ne sait que prendre et couper. Il ne mâche pas et avale. La digestion n’est pas son problème ; c’est un animal à sang froid qui n’a pas besoin de l’alimentation pour réguler sa température, à la différence de l’homme.

Q : Cela sert-il à quelque chose d’aller chez son dentiste avant d’envisager une perte de poids ?

OG : Il est conseillé, pour tout le monde, d’aller chez son dentiste au moins deux fois par an ! Théoriquement, ce sera donc fait. En pratique, même si avoir de mauvaises dents ne signifie pas obligatoirement prise de poids, la mastication est prépondérante pour manger « utile » et profiter de tous les éléments de notre nourriture. On ne va pas chez son dentiste pour manger moins, mais pour manger mieux ! Dans le sens biologique du terme, pas uniquement pour le plaisir… Par exemple, les végétaux qui sont entourés de cellulose, indigeste pour l’homme, doivent être mastiqués. Sinon, ils ressortiront tels quels, trop rapidement ou trop lentement. Des situations que n’aiment pas beaucoup les gens ! Sans compter que l’organisme ne profitera pas des protéines ou autres substances bénéfiques qui resteront enfermées. On a besoin de ce « broyage » effectué par les molaires. Les mauvaises dents font privilégier la « malbouffe », plus rapide et plus molle. Une visite chez le dentiste doit vous permettre de retrouver le confort masticatoire : sans crainte et avec efficacité !

* Chirurgien dentiste à Rueil-Malmaison (92)